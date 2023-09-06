Мешканець Кривого Рогу обмалював нецензурною лайкою чужі ворота: його за це судили

Криворіжця судили за те, що він обмалював нецензурною лайкою чужі ворота.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Через рік винесли вирок криворіжцю, який обмалював нецензурною лайкою ворота місцевого мешканця. Затримали “стріт-арт художника” ще торік у вересні. Власник спаплюженого обійстя звернувся до поліції, які склала адмінпротокол на хулігана.

Згодом Саксаганський суд Кривого Рогу визнав порушника винним у вчиненні дрібного хуліганства та змусив його заплатити 51 гривню штрафу.

Власник воріт замовив спеціальний клінінг, щоб стерти лайливі написи, але на їх місці залишилися сліди, через кристалізацію фарби. На цю послугу чоловік витратив 1500 гривень.

Згодом постраждалий від дій хулігана вдруге звернувся до суду, щоб добитися справедливості та змусити порушника оплатити витрати на клінінг. За словами криворіжця, лайливий напис на воротах могли бачити його сусіди та всі, хто проходив мимо, тому вони могли прочитати даний напис та змінити ставлення до позивача, як людини.

Це ситуація порушила його звичайний образ життя позивача та завдала йому моральної шкоди. Ба більше, обвинувачений навіть не вибачився перед чоловіком та не відшкодував матеріальні збитки.

Саме тому криворіжець вважає, що обвинуваченого мають стягнути 1500 гривень матеріальної шкоди та моральну шкоду в розмірі 5000 гривень, а також судові витрати.

Саксаганський районний суд постановив стягнути з чоловіка, що обмалював ворота нецензурними словами, на користь постраждалого:

1500 гривень матеріальної шкоди;

5000 гривень компенсації моральної шкоди;

992,40 гривень витрат на судові збори;

2000 гривень за правничу допомогу адвоката.

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