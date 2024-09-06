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Мешканець Дніпропетровщини поїхав на “заробітки” до столиці, щоб палити авто ЗСУ

Сьогодні 19:53
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Мешканець Дніпропетровщини поїхав на "заробітки" до столиці, щоб палити авто ЗСУ.

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У Києві “по гарячих слідах” затримано двох молодиків, які підпалили мультівен українських захисників, який проходив відновлення після виконання завдань.

За даними слідства, фігуранти є мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей, які приїхали до Києва у пошуках заробітку.

У столиці вони спочатку будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з агресором в обмін на “легкі гроші”.

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