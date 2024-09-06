Мешканець Дніпропетровщини поїхав на "заробітки" до столиці, щоб палити авто ЗСУ.

У Києві “по гарячих слідах” затримано двох молодиків, які підпалили мультівен українських захисників, який проходив відновлення після виконання завдань.
За даними слідства, фігуранти є мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей, які приїхали до Києва у пошуках заробітку.
У столиці вони спочатку будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з агресором в обмін на “легкі гроші”.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі вандали відірвали залізні двері на вході до під'їзду.
Хороші новини від Укрнерго.
У Дніпрі евакуювали всіх відвідувачів з Мост Сіті.
В АТБ на Лівобережному каса самообслуговування просила оплату рублями.