Мешканець Дніпропетровщини поїхав на “заробітки” до столиці, щоб палити авто ЗСУ

Мешканець Дніпропетровщини поїхав на "заробітки" до столиці, щоб палити авто ЗСУ.

У Києві “по гарячих слідах” затримано двох молодиків, які підпалили мультівен українських захисників, який проходив відновлення після виконання завдань.

За даними слідства, фігуранти є мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей, які приїхали до Києва у пошуках заробітку.

У столиці вони спочатку будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з агресором в обмін на “легкі гроші”.

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