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Мешканець Дніпра закликав до збройного заколоту в Україні

Сьогодні 11:43
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У Дніпрі викрили чоловіка, який закликав зі зброєю в руках захопити владу в Україні.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра закликав до збройного заколоту в Україні

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Дніпрянина викрили завдяки дописам, які він залишав у соцмережах. Чоловік публічно дякував президенту держави-терористки та закликав своїх однодумців брати до рук зброю, щоб розпочати збройний заколот проти української влади.

Також дніпрянин мріяв про те, що Україна колись буде частиною РФ. 

Нещодавно до чоловіка навідалися представники кібервідділу СБУ, які знайшли його антиукраїнські дописи в забороненій соцмережі. Експертиза показала, що поширені дніпрянином матеріали містять публічні заклики до повалення конституційного ладу України. 

Під час обшуків у ймовірного колаборанта вилучили техніку з доказами. 

Дніпровські прокурори повідомили чоловіку про підозру в розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу України (ч. 2 ст. 109 КК України).

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