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Мешканець Дніпра з ножем напав на чоловіка та втік

Сьогодні 12:21
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У Дніпрі чоловік напав на містянина через сварку між ними.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра з ножем напав на чоловіка та втік

Про це повідомили в районному управлінні поліції Дніпра. 

Так, за даними поліцейських, злочин стався вранці 13 березня. Поблизу одного з магазинів на вулиці Київській між двома чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого 45-річний нападник вдарив ножем в живіт свого співрозмовника. Після цього він втік з місця події. 

50-річного потерпілого знайшли та відправили до міської лікарні. Правоохоронцям вдалося знайти злочинця. Під час затримання в нього вилучили ніж.

14 березня слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про арешт. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. 
 

Новости Днепра про Мешканець Дніпра з ножем напав на чоловіка та втік

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що в Москві затримали вбивцю дніпровського бізнесмена Анара Мамедова. Чоловіка вбили два роки тому, це сталося навпроти ресторану “Артист”.

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