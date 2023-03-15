Мешканець Дніпра з ножем напав на чоловіка та втік

Про це повідомили в районному управлінні поліції Дніпра.
Так, за даними поліцейських, злочин стався вранці 13 березня. Поблизу одного з магазинів на вулиці Київській між двома чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого 45-річний нападник вдарив ножем в живіт свого співрозмовника. Після цього він втік з місця події.
50-річного потерпілого знайшли та відправили до міської лікарні. Правоохоронцям вдалося знайти злочинця. Під час затримання в нього вилучили ніж.
Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що в Москві затримали вбивцю дніпровського бізнесмена Анара Мамедова. Чоловіка вбили два роки тому, це сталося навпроти ресторану “Артист”.
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