Мешканець Дніпра з ножем напав на чоловіка та втік

Про це повідомили в районному управлінні поліції Дніпра.

Так, за даними поліцейських, злочин стався вранці 13 березня. Поблизу одного з магазинів на вулиці Київській між двома чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого 45-річний нападник вдарив ножем в живіт свого співрозмовника. Після цього він втік з місця події.

50-річного потерпілого знайшли та відправили до міської лікарні. Правоохоронцям вдалося знайти злочинця. Під час затримання в нього вилучили ніж.