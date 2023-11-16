Мешканець Дніпра самотужки викотив свою “ГАЗельку” з палаючого гаража - Днепр Инфо
Мешканець Дніпра самотужки викотив свою “ГАЗельку” з палаючого гаража
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Сегодня 09:04

Дніпрянин самотужки рятував свою ГАЗельку з гаража, який загорівся.

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Сьогодні о 06:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кінноспортивна Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, горить гараж на території приватного домоволодіння.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить дах гаражу та майно всередині на загальній площі 20 кв.м. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу власник самостійно викотив пошкоджений транспортний засіб «ГАЗель» з палаючого гаражу.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

О 07:27 пожежу ліквідовано.

До гасіння пожежі залучено 9 вогнеборців та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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