Мешканець Дніпра помітив у своєму саду незвичайні зимові гриби (ФОТО)

Днями мешканець Дніпра Олександр Ярошенко помітив у своєму саду незвичайні зимові гриби.
Ймовірно, це опеньок зимовий (його також називають зимовий гриб, фламуліна).
Ці гриби їстівні, вони ростуть групами на пеньках та стовбурах листяних, зрідка хвойних дерев з осені до ранньої весни.
Але будьте обережні, на наших теренах зрідка зустрічаються декілька отруйних видів, що доволі схожі на зимовий опеньок, наприклад, опеньок несправжній сірчано-жовтий Hypholoma fasciculare (отруйний, відрізняється зеленувато-лимонним відтінком пластинок) і Mythicomyces corneipes – дуже рідкісний вид, стосовно його отруйності точних даних поки нема, — застеріг Олександр Ярошенко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у дворах Дніпра помітили “сніговиків”, які ніколи не розтануть (ФОТО).
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