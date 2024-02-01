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Мешканець Дніпра помітив у своєму саду незвичайні зимові гриби (ФОТО)

Сьогодні 16:43
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Знахідкою чоловік поділився у соцмережі.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра помітив у своєму саду незвичайні зимові гриби (ФОТО)

Днями мешканець Дніпра Олександр Ярошенко помітив у своєму саду незвичайні зимові гриби.

Ймовірно, це опеньок зимовий (його також називають зимовий гриб, фламуліна).

Новости Днепра про Мешканець Дніпра помітив у своєму саду незвичайні зимові гриби (ФОТО)

Новости Днепра про Мешканець Дніпра помітив у своєму саду незвичайні зимові гриби (ФОТО)

Ці гриби їстівні, вони ростуть групами на пеньках та стовбурах листяних, зрідка хвойних дерев з осені до ранньої весни.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра помітив у своєму саду незвичайні зимові гриби (ФОТО)

Але будьте обережні, на наших теренах зрідка зустрічаються декілька отруйних видів, що доволі схожі на зимовий опеньок, наприклад, опеньок несправжній сірчано-жовтий Hypholoma fasciculare (отруйний, відрізняється зеленувато-лимонним відтінком пластинок) і Mythicomyces corneipes – дуже рідкісний вид, стосовно його отруйності точних даних поки нема, — застеріг Олександр Ярошенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у дворах Дніпра помітили “сніговиків”, які ніколи не розтануть (ФОТО).

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