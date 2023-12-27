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Мешканець Дніпра отримав премію Верховної Ради України

Сьогодні 12:36
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Вітаємо!

Новости Днепра про Мешканець Дніпра отримав премію Верховної Ради України

Мешканець Дніпра Ігор Волканов отримав щорічну премію Верховної Ради України.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Ігор Анатолійович – керівник ракетомодельного гуртка центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій Дніпропетровської обласної ради. Він майже 30 років працює в обласній дитячо-юнацькій спортивно-технічній школі тренером-викладачем ракетомодельного спорту. З 2009 року – президент Федерації ракетомодельного спорту України, головний тренер національної збірної.

Вітаємо та дякуємо за розвиток ракетомодельного спорту у нашому регіоні та країні! – додав Лукашук.

Зазначимо, щорічна премія Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів заснована Верховною Радою України у 2006 році з метою піднесення ролі та авторитету педагога в суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної праці та підвищення престижності вчительської професії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 18-річний винахідник з Дніпра став лауреатом премії від Кабміну.

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