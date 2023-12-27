Мешканець Дніпра отримав премію Верховної Ради України

Мешканець Дніпра Ігор Волканов отримав щорічну премію Верховної Ради України.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Ігор Анатолійович – керівник ракетомодельного гуртка центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій Дніпропетровської обласної ради. Він майже 30 років працює в обласній дитячо-юнацькій спортивно-технічній школі тренером-викладачем ракетомодельного спорту. З 2009 року – президент Федерації ракетомодельного спорту України, головний тренер національної збірної.
Вітаємо та дякуємо за розвиток ракетомодельного спорту у нашому регіоні та країні! – додав Лукашук.
Зазначимо, щорічна премія Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів заснована Верховною Радою України у 2006 році з метою піднесення ролі та авторитету педагога в суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної праці та підвищення престижності вчительської професії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 18-річний винахідник з Дніпра став лауреатом премії від Кабміну.
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