Мешканець Дніпра намагався втекти з України: нелегала затримали прикордонники

Мешканець Дніпра, щоб уникнути мобілізації, намагався втекти з України до Румунії на надувній подушці.

42-річного нелегала затримали прикордонники загону Ізмаїла на березі річки Дунай. У його телефоні була фотографія з кресленням маршруту руху до Румунії, що проходив річкою. Прикордонникам чоловік пояснив, що маршрут прокладав особисто, при цьому враховував, де найменша ширина і глибина Дунаю. Перетнути державний рубіж він планував уплав на надувній гумовій подушці.

За спробу незаконного перетину державного кордону чоловік має сплатити 3400 грн штрафу.

Джерело: “Дніпро Оперативний“

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