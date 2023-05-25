Мешканець Дніпра намагався втекти з України: нелегала затримали прикордонники

42-річного нелегала затримали прикордонники загону Ізмаїла на березі річки Дунай. У його телефоні була фотографія з кресленням маршруту руху до Румунії, що проходив річкою. Прикордонникам чоловік пояснив, що маршрут прокладав особисто, при цьому враховував, де найменша ширина і глибина Дунаю. Перетнути державний рубіж він планував уплав на надувній гумовій подушці.
За спробу незаконного перетину державного кордону чоловік має сплатити 3400 грн штрафу.
Джерело: “Дніпро Оперативний“
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