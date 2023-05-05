Мешканець Дніпра “допомагав” військовозобов’язаним за 13 тис. доларів перебратися за кордон

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, підозрюваний організував схему переправлення військовозобов’язаних через держкордон в умовах воєнного стану. За 13 тис доларів США він пообіцяв перевести «клієнта» через кордон поза межами пункту пропуску.
Чоловіка затримали під час отримання першої частини коштів у сумі 6 тисяч доларів.
Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання та автомобіля фігуранта вилучено документи, носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.
Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває слідство.
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