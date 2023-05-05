Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканець Дніпра “допомагав” військовозобов’язаним за 13 тис. доларів перебратися за кордон

Мешканець Дніпра “допомагав” військовозобов’язаним за 13 тис. доларів перебратися за кордон

Сьогодні 13:49
просмотров

Мешканець Дніпра організував схему, за допомогою якої за 13 000 доларів США незаконно переправляв через держкордон військовозобов’язаних.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, підозрюваний організував схему переправлення військовозобов’язаних через держкордон в умовах воєнного стану. За 13 тис доларів США він пообіцяв перевести «клієнта» через кордон поза межами пункту пропуску.

Чоловіка затримали під час отримання першої частини коштів у сумі 6 тисяч доларів.

Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання та автомобіля фігуранта вилучено документи, носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра

Новости Днепра про Мешканець Дніпра

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканець Дніпра Українська Новости Днепра про Мешканець Дніпра Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Підгородному на подвір’ї будинку вибухнула граната: є постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:55
    У Підгородному на подвір’ї будинку вибухнула граната: є постраждалі

    Постраждали двоє чоловіків.

    На вільному вигулі: на Криворіжжі прокинулися небезпечні тарантули
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:40
    На вільному вигулі: на Криворіжжі прокинулися небезпечні тарантули

    На Криворіжжі прокинулися тарантули.

    На Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку та 50-річного чоловіка: потрібна допомога
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:07
    На Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку та 50-річного чоловіка: потрібна допомога

    Потрібна ваша допомога!

    На Дніпропетровщині медики у швидкій приймали пологи: в якому стані мама та немовля
    Новини Дніпра
    Вчора 18:59
    На Дніпропетровщині медики у швидкій приймали пологи: в якому стані мама та немовля

    Пологи у швидкій - неабияке випробування для медиків та породіллі.

    Наверх