Мера Новомосковська та його секретаря піймали на хабарі: прокуратура розкрила деталі

Одного із мерів міської ради на Дніпропетровщині затримали на хабарі.

Мова йде про мера Новомосковська Сергій Рєзніка. Про затримання посадовця неофіційно писали ще 9 квітня, однак 10 квітня цю інформацію підтвердила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону та Державне бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, міський голова та його секретар отримали хабар у розмірі 30 тисяч доларів. Вони обіцяли посприяти у вирішенні питання про передання в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва площею 4500 кв. м з подальшою приватизацією.

Відомо, що йдеться про недобудовану школу в Новомосковську.

Як уточнили в ДБР, мер та секретар міськрад просили 30 тисяч доларів у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців у недобудованій школі. Споруда стоїть закинутою ще з 90-х.

Підприємець збирався відремонтувати будівлю та облаштувати там житло для переселенців, за яке мала платити міжнародна гуманітарна організація. Посадовці обіцяли винести питання про передачу в оренду споруди на засідання міськради, але хотіли за це спочатку отримати 30 тисяч доларів.

Та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру, – зауважили в ДБР.

Нині мера та секретаря затримали. Слідство триває. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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