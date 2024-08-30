Мер Миколаєва прокоментував резонансну ДТП з вантажівкою з Дніпра, в якій везли заморожені тіла собак

Мер Миколаєва спростував чутки про те, що влада перевозить тонни мертвих собак в рефрижераторах.

Другий день вся Україна обговорює резонансну ДТП з вантажівкою, яка перевозила тіла мертвих собак. На інцидент відреагували в мерії Миколаєва. Саме в цьому місті сталася аварія, яка обросла чутками.

Мер Олександр Сєнкевич у своєму телеграм-каналі оприлюднив звернення, де спростував інформацію про те, що вантаж належить місцевій владі, яка нібито вбиває тварин, а потім перевозить містом у вантажівках з рефрижераторами.

Одразу деякі зооактивісти, як вони себе називають, почали звинувачувати: а, це міська влада вбиває тварин і перевозить їх рефрижераторами в місті Миколаєві тоннами. По-перше, я хочу сказати, що це зовсім не відповідає дійсності. Це повністю вигадана історія, притягнута за вуха до мене, що ось міський голова вбиває тварин і так далі. Офіційно заявляю, що жодним чином міська влада чи місто Миколаїв до цього інциденту не причетні чи не стосуються. Взагалі поряд не проходили, – сказав Сєнкевич.

Вантажівка з тоннами мертвих собак – з чого все почалося?

Відомо, що аварія за участю Fiat Doblo та Renault Master сталася ввечері 28 серпня, і спочатку крім місцевих ЗМІ ніхто не звернув увагу на ДТП. Однак згодом інцидент викликав розголос, позаяк виявилося, що всередині могли перевозити кілька тонн тіл заморожених собак. На це вказували накладні, які миколаївські журналісти знайшли на місці ДТП.

Видання згодом повідомило, що мертвих тварин везли з Дніпра до Одеси, де збиралися спалити в крематорії. Цю інформацію частково підтвердили в поліції Миколаєва, зазначивши, що вантажівка Renault прямувала з Дніпропетровщини і всередині дійсно були біологічні матеріали померлих тварин, але не кілька тонн, як казали ЗМІ, а всього 339 кілограмів.

Водій віз вантаж з Дніпропетровської області до Одеси для утилізації. Отримувач вантажу – компанія, яка надає комплекс послуг у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств всієї країни.

Машина з вантажем простояла на місці ДТП всю ніч, після чого автівку евакуювали та відправили до Одеси. Поліція нині з’ясовує кому належав вантаж.

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