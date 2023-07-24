Мер Дніпра зробив заяву щодо власної зарплати: “Ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету Міністрів”

Міський голова Дніпра Борис Філатов запропонував посадовцям відмовитися від своїх зарплат на користь Сил оборони.

Про це Борис Філатов написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Філатова, з початку повномасштабної війни він відмовився від премій та надбавок, які нарахували після 24 лютого 2022 року. Ці гроші перерахували в бюджет територіальної громади.

Наразі частина зарплатні мера щомісячно перераховується доньці загиблої під час стрілянини на Південмаші вахтерки Віри Лебединець, а решта коштів віддається одній із бойових бригад. Філатов зазначив, що це триватиме до кінця воєнного стану.

Тому ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету Міністрів, депутатів ВР та керівників держкорпорацій, надто – топменеджменту «Укрзалізниці» та «Нафтогазу» та інших. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська, – написав Філатов.

Крім цього, Філатов запропонував розробити механізм, за яким міста зможуть більшу частину бюджету виділяти на військові потреби та посилення енергоефективності. Таким чином можна буде уникнути скандалів з марнотратством.

Також я звертаюся і до керівників держвідомств та особливо правоохоронних органів, які мають багатомільярдні бюджети, які використовують щоб залякувати бізнес та місцеве самоврядування. Ви ж знаєте, що їх також можна використовувати задля підвищення обороноздатності країни. Як мінімум, зверніться до держави, щоб вона зробила цим бюджетам секвестр, – написав мер Дніпра.

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