Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мер Дніпра зробив заяву щодо власної зарплати: “Ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету Міністрів”

Мер Дніпра зробив заяву щодо власної зарплати: “Ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету Міністрів”

Сьогодні 14:55
просмотров

Міський голова Дніпра Борис Філатов запропонував посадовцям відмовитися від своїх зарплат на користь Сил оборони.

Новости Днепра про Мер Дніпра зробив заяву щодо власної зарплати:

Про це Борис Філатов написав у своєму телеграм-каналі. 

За словами Філатова, з початку повномасштабної війни він відмовився від премій та надбавок, які нарахували після 24 лютого 2022 року. Ці гроші перерахували в бюджет територіальної громади. 

Наразі частина зарплатні мера щомісячно перераховується доньці загиблої під час стрілянини на Південмаші вахтерки Віри Лебединець, а решта коштів віддається одній із бойових бригад. Філатов зазначив, що це триватиме до кінця воєнного стану. 

Тому ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету Міністрів, депутатів ВР та керівників держкорпорацій, надто – топменеджменту «Укрзалізниці» та «Нафтогазу» та інших. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська, – написав Філатов. 

Крім цього, Філатов запропонував розробити механізм, за яким міста зможуть більшу частину бюджету виділяти на військові потреби та посилення енергоефективності. Таким чином можна буде уникнути скандалів з марнотратством. 

Також я звертаюся і до керівників держвідомств та особливо правоохоронних органів, які мають багатомільярдні бюджети, які використовують щоб залякувати бізнес та місцеве самоврядування. Ви ж знаєте, що їх також можна використовувати задля підвищення обороноздатності країни. Як мінімум, зверніться до держави, щоб вона зробила цим бюджетам секвестр, – написав мер Дніпра. 

Читайте також:

Новости Днепра про Мер Дніпра зробив заяву щодо власної зарплати: Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дніпро накриє антициклон Герміона, який спровокує бухливі метеотанці: якою буде погода
Новини Дніпра
Сьогодні 14:07
Дніпро накриє антициклон Герміона, який спровокує бухливі метеотанці: якою буде погода

Україну накриє антициклон, який спочатку принесе спеку, а потім спровокує…

У Дніпрі за 960 гривень продали частину майна збанкрутілого промислового гіганта
Новини Дніпра
Сьогодні 13:24
У Дніпрі за 960 гривень продали частину майна збанкрутілого промислового гіганта

У Дніпрі продовжують розпродавати майно Дніпровського металургійного комбінату.

У Дніпрі майже на тиждень перекриють рух вулицею Посполитою: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 13:03
У Дніпрі майже на тиждень перекриють рух вулицею Посполитою: подробиці

Важлива інформація!

У Дніпрі на воротах приватного будинку виявили ручки з російським гербом (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:24
У Дніпрі на воротах приватного будинку виявили ручки з російським гербом (ВІДЕО)

Оце так знахідка...

Наверх