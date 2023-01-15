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Мер Дніпра розповів, скільки ще триватиме розбір завалів на Перемозі

Сьогодні 18:47
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У Дніпрі розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки досі триває.

Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, скільки ще триватиме розбір завалів на Перемозі

У Дніпрі продовжують розбирати завали на місці влучання російської ракети в багатоповерхівку на житломасиві Перемога. Очікується, що рятувальна операція триматиме щонайменше до третьої ночі.

Про це повідомив міський голова Дніпра в ефірі телемарафону. 

Ударом зруйнувало два з вісімнадцяти під’їздів. На місці залишаються працювати рятувальники, медики та міські служби. З-під завалів продовжують діставати людей.

 

Сподіваємося, що знайдемо когось ще. Наші прогнози, що закінчимо десь о 3-й ночі. Потреб немає ні в техніці, ні в людях. Працюють десятки одиниць комунальної техніки. Дуже велику допомогу надали наші рятувальники. Приїхала техніка, що працювала в Бородянці та у Миколаєві на розборах завалів. Я бачив, як дніпряни власноруч розбирали завали та відтягали автомобілі”, – сказав Філатов.

 

Також для всіх, чиє житло пошкоджено, місто запропонувало тимчасовий прихисток у підготовлених місцях у школах і дитячому клубі. Утім, люди обрали роз‘їхатися по рідних і знайомих.

“Разом з цим, волонтери та прості люди принесли до створених пунктів підтримки дуже багато речей та їжі. Всього більш ніж достатньо. Тож наразі, всім, хто хоче допомогти, радять робити це адресно – якщо є контакт із кимось з постраждалих”, – додав мер міста.

Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, скільки ще триватиме розбір завалів на ПеремозіУкраїнська

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