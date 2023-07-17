Мер Дніпра прокоментував найбільш актуальні питання щодо бронювання місць на кладовищах

Сьогодні мер Дніпра Борис Філатов розповів, що у місті тестують електронну систему резервування могил. Протягом лише кількох годин на сайті міськради з'явилося декілька тисяч одночасних запитів на цвинтарну бронь.

Так, мер зазначив, що суто статистично реальна потреба складає лише кілька десятків заявок на день і відповів на найбільш актуальні питання.

Перше. “Чи можна забронювати кільканадцять могил, а потім їх продавати?”

Ні, не можна. Система діє як “одне свідоцтво про смерть – одне місце”.

І ні, інше від оплаченого прізвище, також не працює. За кого заплатили – того, вибачте, і поховають.

Пізніше ми плануємо зробити, аби на одне свідоцтво можна було зарезервувати дві ділянки – наприклад, якщо йдеться про літні подружні пари.

…

Наступне. “Чому не можна оплатити місце зараз і зберігати його за собою?”

Електронне резервування місць на кладовищах працює за принципом купівлі квитків на поїзд чи у кінотеатр.

Якщо хтось оплатив і протягом тижня не приніс свідоцтво та не замовив поховання, місце за ним не збережеться.

Бо нинішнє законодавство не дозволяє продавати місця на цвинтарях наперед – як це є у всьому цивілізованому світі.

Можливо, Верховна Рада змінить ці норми. Побачимо.

…

Третє. “Що робити тим, хто не може або не хоче оформлювати все в електронному форматі?”

Все можна зробити в найближчому до вас ЦНАПі. Далі для замовлення ритуальних послуг діятимуть ці обидва способи.

…

І четверте.

Моє улюблене. “Нащо ви все так ускладнюєте? Краще просто побудуйте крематорій!”

Шановні “порадники”, особливо ті, які мешкають на житломасиві Тополя.

Ми обов’язково “просто побудуємо” крематорій одразу після того, як ви вкажете місце для його розташування.

Таке, щоб подобалося всім мешканцям нашого великого Міста.

Бо я нагадаю, що в далекому 2017 році ми мали плани на таке будівництво.

Зі всіма європейськими нормами та технологіями безпеки для навколишнього середовища.

Але жителі житломасиву Тополя сказали своє рішуче “ні”.

Бо крематорій то дуже добре.

Але не біля них.

Так само, як, на думку мешканців Перемоги, спортивній базі для людей з інвалідністю поруч з ними теж не місце.

А за порадами активу Придніпровська, приватні спортивні школи та стадіони мають існувати радше у сферичному вакуумі, але тільки не в них на житломасиві.

…

Тому чекаю в коментарях виважені пропозиції від тих, хто знає, як все робити краще.

Надсилайте кращі локації для крематорію, дискутуйте одне з одним, шукайте консенсус.

Бо все ж “дуже просто”, – написав Борис Філатов у своєму телеграм-каналі.