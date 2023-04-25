Мер Дніпра подякував McDonald`s: “Ще один промінчик надії”

Від самого ранку біля закладів – величезні черги. Деякі дніпряни прийшли до McDonald`s о 5 ранку, щоб стати першими відвідувачами.
Для багатьох містян відкриття цього закладу стало своєрідним містком у мирне життя – коли можна було з рідними чи друзями, забувши про все та вимкнувши телефон, просто зустрітися в Маці!
Мер Дніпра Борис Філатов також прокоментував повернення McDonald`s до Дніпра. За його словами, це “ще один промінчик надії на щасливе мирне майбутнє”.
Дякую МcDonald’s за те, ще повернулись у Дніпро! Ще один спогад з минулого щасливого життя. Та ще один промінчик надії на щасливе мирне майбутнє. «я це люблю» (с) – написав Філатов.
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