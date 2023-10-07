Мер Дніпра побажав Ізраїлю перемоги та нагадав, що Лавров зустрічався з лідерами ХАМАС

Відповідний пост мер опублікував у своєму Telegram-каналі.
Після сьогоднішнього жаху дуже хочеться сподіватися, що військово-політичне керівництво Ізраїлю згадає, хто публічно підтримує і допомагає терористам ХАМАС, – заявив міський голова.
У своєму зверненні мер нагадує про зустріч голові МЗС РФ Лаврова із лідером терористичного руху ХАМАС Ісмаїлом Ганією.
Вищезгадана зустріч пройшла 13 вересня 2022 року. Тоді її жорстко осудили у посольстві України в Ізраїлі.
Сьогодні ми писали про те, що ХАМАС випустив близько 5 тис ракет по Ізраїлю.
Кількість жертв уточнюється, відомо про жорстокі сутички та жертви серед цивільного населення.
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Продовжується терор Нікопольської громади.