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Мер Дніпра побажав Ізраїлю перемоги та нагадав, що Лавров зустрічався з лідерами ХАМАС

Сьогодні 13:37
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Мер Дніпра Борис Філатов побажав Ізраїлю перемоги у протистоянні з ХАМАС.

Новости Днепра про Мер Дніпра побажав Ізраїлю перемоги та нагадав, що Лавров зустрічався з лідерами ХАМАС

Відповідний пост мер опублікував у своєму Telegram-каналі.

Після сьогоднішнього жаху дуже хочеться сподіватися, що військово-політичне керівництво Ізраїлю згадає, хто публічно підтримує і допомагає терористам ХАМАС, – заявив міський голова.

У своєму зверненні мер нагадує про зустріч голові МЗС РФ Лаврова із лідером терористичного руху ХАМАС Ісмаїлом Ганією. 

Вищезгадана зустріч пройшла 13 вересня 2022 року. Тоді її жорстко осудили у посольстві України в Ізраїлі.

Сьогодні ми писали про те, що ХАМАС випустив близько 5 тис ракет по Ізраїлю.

Кількість жертв уточнюється, відомо про жорстокі сутички та жертви серед цивільного населення.

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Новости Днепра про Мер Дніпра побажав Ізраїлю перемоги та нагадав, що Лавров зустрічався з лідерами ХАМАСУкраїнська Новости Днепра про Мер Дніпра побажав Ізраїлю перемоги та нагадав, що Лавров зустрічався з лідерами ХАМАСРусский

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