Мер Дніпра після реконструкції бульвару Кучеревського пояснив критикам, чому не відновлюють інші парки міста

На питання критиків відповів мер Дніпра Борис Філатов.
У своєму Telegram-каналі він зізнався, що невдоволена реакція деяких громадян засмучує та дещо знецінює виконану роботу. Він запевнив, що до реконструкції бульвару Кучеревського довелося докласти неабияких зусиль, адже наразі в Україні будь-яке капітальне будівництво заборонене урядом.
“Звісно, більшості людей новий бульвар подобається. Але подекуди виринають і безглузді закиди, мовляв, це ніщо, бо ніхто не робить парки Глоби, Шевченка, Севастопольський і Дубініна. То я вам хочу нагадати, шановні, що ми як раз готувалися до капітального ремонту парку Глоби – в рамках програми Президента «Велике Будівництво». Але сталася війна”, – прокоментував міський голова.
Ця ж причина не дозволяє взятися за парк Шевченка, який до всього також є пам’яткою садово-паркового мистецтва. При тому, що до повномасштабного вторгнення вже були зроблені необхідні документи та проєкти, проте після нього роботу довелося відкласти на невизначений термін.
“У Севастопольському парку, де перепоховано батька-засновника нашого міста Олександра Поля, встигли розпочати реконструкцію. І до цього готувалися в парку Володі Дубініна. Але ж сталася війна! Я стомився це пояснювати! Так само, як і слухати «безцінні» поради, що протирічать одна одній. «Чому ви не робите в місті оце і це?» паралельно з «Нащо ви зробили в місті це і оце, якщо всі гроші треба віддати на війну?», – висловився Філатов.
Мер також нагадав, що Дніпро витратив «на війну» близько 1,8 млрд грн. І ця сума чи не найбільша серед всіх територіальних громад.
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