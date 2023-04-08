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  • Мер Дніпра після реконструкції бульвару Кучеревського пояснив критикам, чому не відновлюють інші парки міста

Мер Дніпра після реконструкції бульвару Кучеревського пояснив критикам, чому не відновлюють інші парки міста

Сьогодні 15:40
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У Дніпрі після реконструкції відкрили для пішоходів бульвар Кучеревського. Однак, як з'ясувалося, знайшлися дніпряни, яких ця новина анітрохи не порадувала. Зокрема, вони почали цікавитися, чому не відновлюють інші парки міста.

Новости Днепра про Мер Дніпра після реконструкції бульвару Кучеревського пояснив критикам, чому не відновлюють інші парки міста

На питання критиків відповів мер Дніпра Борис Філатов. 

У своєму Telegram-каналі він зізнався, що невдоволена реакція деяких громадян засмучує та дещо знецінює виконану роботу. Він запевнив, що до реконструкції бульвару Кучеревського довелося докласти неабияких зусиль, адже наразі в Україні будь-яке капітальне будівництво заборонене урядом. 

“Звісно, більшості людей новий бульвар подобається. Але подекуди виринають і безглузді закиди, мовляв, це ніщо, бо ніхто не робить парки Глоби, Шевченка, Севастопольський і Дубініна. То я вам хочу нагадати, шановні, що ми як раз готувалися до капітального ремонту парку Глоби – в рамках програми Президента «Велике Будівництво». Але сталася війна”, – прокоментував міський голова. 

Ця ж причина не дозволяє взятися за парк Шевченка, який до всього також є пам’яткою садово-паркового мистецтва. При тому, що до повномасштабного вторгнення вже були зроблені необхідні документи та проєкти, проте після нього роботу довелося відкласти на невизначений термін. 

“У Севастопольському парку, де перепоховано батька-засновника нашого міста Олександра Поля, встигли розпочати реконструкцію. І до цього готувалися в парку Володі Дубініна. Але ж сталася війна! Я стомився це пояснювати! Так само, як і слухати «безцінні» поради, що протирічать одна одній. «Чому ви не робите в місті оце і це?» паралельно з «Нащо ви зробили в місті це і оце, якщо всі гроші треба віддати на війну?», – висловився Філатов. 

Мер також нагадав, що Дніпро витратив «на війну» близько 1,8 млрд грн. І ця сума чи не найбільша серед всіх територіальних громад.

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Новости Днепра про Мер Дніпра після реконструкції бульвару Кучеревського пояснив критикам, чому не відновлюють інші парки містаУкраїнська

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