Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мер Дніпра озвучив точну дату святкування Дня міста

Сьогодні 19:43
просмотров

Мер Дніпра у своїх соцмережах розповів про святкування Дня міста.

Новости Днепра про Мер Дніпра озвучив точну дату святкування Дня міста

Про непорозуміння з датою святкування Борис Філатов розповів у своїх соцмережах.

Про подвійну любов.Дорогі мої дніпряни, а також шановні генерали, депутати, ресторатори і всі, всі, всі. Я дуже радий, що ви так переймаєтеся рідним Дніпром та важливими для нього датами. Але припиніть, будь ласка, слати мені повідомлення з привітаннями, – заявив мер Дніпра.

Міський очільник нагадав, що День міста завжди святкується у другу суботу вересня.

Бо День міста, згідно Статуту, завжди припадає на другу (!) суботу вересня. Незалежно від конкретної дати.Тобто цьогоріч це 14 вересня!!!Я розумію, що нам дійсно не вистачає радісних емоцій і тої теплої атмосфери. Тому всім дозволяю святкувати двічі:)), – зазначає Філатов.

На підтвердження своїх слів мер додав скріншот з офіційного порталу міськради.

Новости Днепра про Мер Дніпра озвучив точну дату святкування Дня міста

Які заходи плануються до Дня міста поки що невідомо.

Читайте також:

Новости Днепра про Мер Дніпра озвучив точну дату святкування Дня містаУкраїнська Новости Днепра про Мер Дніпра озвучив точну дату святкування Дня містаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ТОП-10 фактів про Дніпро: новий 127 метровий будинок, тунель кохання та макет арки мосту
    Новини Дніпра
    06.09.2024 13:02
    ТОП-10 фактів про Дніпро: новий 127 метровий будинок, тунель кохання та макет арки мосту

    Цими вихідними Дніпро святкуватиме 248 років з дня заснування міста.…

    “Серйозні спецмашини вартістю у мільйони доларів”: Японія передала подарунок для Дніпра
    Новини Дніпра
    09.08.2024 14:08
    “Серйозні спецмашини вартістю у мільйони доларів”: Японія передала подарунок для Дніпра

    Японія подарувала Дніпру коштовні спецмашини.

    “Десь чути вибухи. Всім пох”: мер Дніпра показав, як жителі міста реагують на ворожі атаки
    Новини Дніпра
    08.08.2024 12:23
    “Десь чути вибухи. Всім пох”: мер Дніпра показав, як жителі міста реагують на ворожі атаки

    Борис Філатов показав, як жителі Дніпра реагують всі вибухи.

    “Зупинити це божевілля”: мер Дніпра висловився про “срачі” щодо масштабного перейменування вулиць та районів
    Новини Дніпра
    30.07.2024 17:06
    “Зупинити це божевілля”: мер Дніпра висловився про “срачі” щодо масштабного перейменування вулиць та районів

    У Дніпрі в рамках процесу деколонізації змінили назву 141 топоніма,…

    Наверх