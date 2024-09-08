Мер Дніпра озвучив точну дату святкування Дня міста

Мер Дніпра у своїх соцмережах розповів про святкування Дня міста.

Про непорозуміння з датою святкування Борис Філатов розповів у своїх соцмережах.

Про подвійну любов.Дорогі мої дніпряни, а також шановні генерали, депутати, ресторатори і всі, всі, всі. Я дуже радий, що ви так переймаєтеся рідним Дніпром та важливими для нього датами. Але припиніть, будь ласка, слати мені повідомлення з привітаннями, – заявив мер Дніпра.

Міський очільник нагадав, що День міста завжди святкується у другу суботу вересня.

Бо День міста, згідно Статуту, завжди припадає на другу (!) суботу вересня. Незалежно від конкретної дати.Тобто цьогоріч це 14 вересня!!!Я розумію, що нам дійсно не вистачає радісних емоцій і тої теплої атмосфери. Тому всім дозволяю святкувати двічі:)), – зазначає Філатов.

На підтвердження своїх слів мер додав скріншот з офіційного порталу міськради.

Які заходи плануються до Дня міста поки що невідомо.

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