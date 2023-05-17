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Мер Дніпра обговорив з послом Франції перспективи співпраці та підтримки міста

Сьогодні 14:38
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Мер Дніпра Борис Філатов провів зустріч із Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном. Для спілкування обрали музей історії міста, аби іноземна делегація змогла на власні очі побачити всю його спадщину розвитку різних століть.

Новости Днепра про Мер Дніпра обговорив з послом Франції перспективи співпраці та підтримки міста

«Ваше місто завжди було пов’язане з Європою. Цей поштовх надходив тоді також від європейських інвесторів. Ми працюємо над відновленням і пожвавленням цих зв’язків. Залишаючи позаду десятиліття радянської ідеології», — наголосив Етьєн де Понсен.

Сторони також обговорили створення можливостей для подальших перспектив співпраці.

«Для нас важливі пропозиції міжнародних партнерів стосовно відбудови України і розвитку бізнесу нашого регіону після закінчення війни. Ми, зокрема, працюємо з Чеською Республікою, до нас приїжджав президент пан Петр Павел. Вони взяли патронат над Дніпром та областю. І у нас також можуть бути цікаві пропозиції співпраці для французького бізнесу», — сказав Борис Філатов.

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