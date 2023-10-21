Мер Дніпра Філатов та президентка TAPS Керролл обговорили посилення роботи єдиного українського офісу організації, що допомагає родинам загиблих воїнів зі всієї країни

Мер Дніпра Борис Філатов провів зустріч із президенткою і засновницею міжнародної організації «TAPS», що опікується допомогою сім’ям загиблих воїнів — Бонні Керролл.

У США вона має чималий досвід як військової, так і державної служби. Пані Керролл працювала з президентами Рональдом Рейганом і Джорджем Бушем-старшим, а за часів керування країною Бараком Обамою її було нагороджено Президентською медаллю Свободи. Візит Бонні Керролл до міста Філатов назвав дуже знаковим, адже представництво «TAPS», що працює у Дніпрі пʼять років, вже допомогла багатьом пережити втрату. А після початку повномасштабного вторгнення росії організація розширила свою допомогу та працює над тим, аби тема війни в Україні залишалася у світовому порядку денному.

«За час нашого знайомства з пані Керролл ми пройшли багато етапів. Спочатку це була наша хороша знайома, відома американська діячка. Потім ми стали колегами, далі — добрими друзями. Нині ж вона справжня частина великої родини Дніпра. Людина, яка щиро докладає зусиль нашій спільній роботі — аби ділитися досвідом, допомагати та підтримувати людей, котрим це потрібно», — зазначив Філатов.

Нині «TAPS Ukraine» за допомогою партнерів і донорів США придбав будівлю, де облаштували Центр стійкості та незламності. Тут у режимі 24/7 надають всебічну підтримку родинам загиблих. Цей центр єдиний в Україні. «Відкриття цього чудового Resilience Center для TAPS Ukraine – це більше, ніж просто новий заклад. Це маяк надії та обіцянка того, що світ стоїть разом з Україною до перемоги. Слава Україні», — сказала Бонні Керролл.

Крім цього, у Дніпрі запустили «TAPS dental». Це проєкт двосторонньої співпраці, для якого під пересувну стоматологічну клініку переобладнали реанімобіль. Із ним двоє американських стоматологів- волонтерів та дніпровські фахівці вирушили до бійців на передову, аби надати їм необхідне лікування.