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  • Мер Дніпра Філатов та президентка TAPS Керролл обговорили посилення роботи єдиного українського офісу організації, що допомагає родинам загиблих воїнів зі всієї країни

Мер Дніпра Філатов та президентка TAPS Керролл обговорили посилення роботи єдиного українського офісу організації, що допомагає родинам загиблих воїнів зі всієї країни

Сьогодні 11:30
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Мер Дніпра Борис Філатов провів зустріч із президенткою і засновницею міжнародної організації «TAPS», що опікується допомогою сім’ям загиблих воїнів — Бонні Керролл.

Новости Днепра про Мер Дніпра Філатов та президентка TAPS Керролл обговорили посилення роботи єдиного українського офісу організації, що допомагає родинам загиблих воїнів зі всієї країни

У США вона має чималий досвід як військової, так і державної служби. Пані Керролл працювала з президентами Рональдом Рейганом і Джорджем Бушем-старшим, а за часів керування країною Бараком Обамою її було нагороджено Президентською медаллю Свободи. Візит Бонні Керролл до міста Філатов назвав дуже знаковим, адже представництво «TAPS», що працює у Дніпрі пʼять років, вже допомогла багатьом пережити втрату. А після початку повномасштабного вторгнення росії організація розширила свою допомогу та працює над тим, аби тема війни в Україні залишалася у світовому порядку денному. 
 
«За час нашого знайомства з пані Керролл ми пройшли багато етапів. Спочатку це була наша хороша знайома, відома американська діячка. Потім ми стали колегами, далі — добрими друзями. Нині ж вона справжня частина великої родини Дніпра. Людина, яка щиро докладає зусиль нашій спільній роботі — аби ділитися досвідом, допомагати та підтримувати людей, котрим це потрібно», — зазначив Філатов. 
 
Нині «TAPS Ukraine» за допомогою партнерів і донорів США придбав будівлю, де облаштували Центр стійкості та незламності. Тут у режимі 24/7 надають всебічну підтримку родинам загиблих. Цей центр єдиний в Україні. «Відкриття цього чудового Resilience Center для TAPS Ukraine – це більше, ніж просто новий заклад. Це маяк надії та обіцянка того, що світ стоїть разом з Україною до перемоги. Слава Україні», — сказала Бонні Керролл. 
 
Крім цього, у Дніпрі запустили «TAPS dental». Це проєкт двосторонньої співпраці, для якого під пересувну стоматологічну клініку переобладнали реанімобіль. Із ним двоє американських стоматологів- волонтерів та дніпровські фахівці вирушили до бійців на передову, аби надати їм необхідне лікування.
 

 

Новости Днепра про Мер Дніпра Філатов та президентка TAPS Керролл обговорили посилення роботи єдиного українського офісу організації, що допомагає родинам загиблих воїнів зі всієї країниУкраїнська

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