Менше навантажують енергосистему: у Дніпрі продовжують встановлювати світлодіодні світильники

Гарні новини!

У Дніпрі продовжують модернізацію вуличного освітлення. Робота кипить в одному з приватних секторів міста по вул. Черкаській.

«Тут замість старих натрієвих встановлять 40 сучасних енергоефективних світлодіодних світильників. Стільки ж оцинкованих кронштейнів. Ще замінять 1100 метрів самонесного ізольованого проводу. Нині роботи на завершальному етапі», — розповів начальник експлуатаційно-технічного району № 2 КП «Міськсвітло» Дніпровської міськради Андрій Алєксєєв.

Радіє новому освітленню у приватному секторі місцева мешканка Валентина: «Дуже добре, що встановлять саме яскраві світильники, адже від старих не було ради. Частіше вони просто не горіли. Йти була проблема, хоч ноги ламай, а зараз буде дуже добре».

Такі світильники менше навантажують енергосистему. «Це допомагає витрачати менше коштів з міського бюджету на оплату електроенергії. Нове освітлення у середньому більш економне за старе (приблизно на 30 %) та дає яскравіше освітлення», — підсумував Андрій Алєксєєв.

Усі роботи проводяться за зверненням містян. Номери єдиної гарячої лінії:

+38 (056)732 12 12

+38 (095)732 12 12

+38 (096)732 12 12

+38 (073)732 12 12.

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