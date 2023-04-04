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Медики Дніпра щоденно допомагають з реабілітацією пів тисячі пацієнтів

Сьогодні 19:51
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Реабілітують після інсультів, травмувань та операцій: як у Дніпрі піклуються про відновлення пацієнтів.

Новости Днепра про Медики Дніпра щоденно допомагають з реабілітацією пів тисячі пацієнтів

Перелам, операція та встановлення пластини. Травму ноги, а саме перелам гомілки 47 річний Вʼячеслав отримав 4 місяці тому. Але після операції ліва гомілка чоловіка майже не функціонувала. Тож лікарі Дніпра направили його на курс реабілітації.

«До реабілітації я навіть на ногу стати не міг, а зараз вже можу метрів 20 пройти самостійно без милиць», – каже Вʼячеслав.

Лікарі кажуть – у чоловіка наразі другий курс реабілітації. Перший двотижневий він пройшов місяць тому. Наразі лікарі працюють з наслідками переламу: «Ми вже бачимо позитивний результат, значно збільшився обʼєм рухів, зменшився біль, а головне, що по часу більше може наступати на ногу. За прогнозами, приблизно через 2,5 місяці ми можемо гарантувати, що ефект буде досягати близько 70%. Але щоб повністю він зміг ходити як раніше, поки сказати складно», – зазначив лікар одного із реабілітаційних відділень Дніпра Василь Іванович.

Він також зазначив, що в їхньому відділені отримати реабілітацію можна за двома напрямками: захворювання або ж травми опорно-рухового апарату, а також нервової системи. Для цього в їхньому відділенні є все необхідне обладнання, а також професійні спеціалісти.

«У нас в реабілітаційному відділені, яке відкрило свої двері у 2021 році, працюють фізіотерапевти та ерготерапевти, які проводять фізичну реабілітацію. На базі відділення також працює кабінет теплолікування та електросвітлолікування, а також масажу. Загалом за ці два роки роботи ми провели ремонт, закупили оснащення та сучасну апаратуру», – додав Василь Іванович.

В умовах воєнного стану потреба у реабілітації зросла, каже ерготерапевт одного із відділень реабілітації Дніпра Надія: «Також попит на реабілітацію зріс і у зв’язку з тим, що Дніпро прийняв найбільшу кількість вимушених переселенців. Намагаємось допомогти всім. Загалом, у нашому відділені реабілітації також можуть отримати лікування ті, хто пережив інсульт, травмувався або має захворювання опорно-рухового апарату. Для цього наш центр має необхідне обладнання, а також професійних спеціалістів, аби допомогти відновитись всім, хто цього потребує», – зазначила Надія.

Пройти реабілітацію у Дніпрі можна в 10 міських закладах, в яких працюють понад 230 медичних працівників. Це досвідчені спеціалісти фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, медсестри, психологи, терапевти мови та мовлення. Вони щоденно надають допомогу понад 500 пацієнтам.

Реабілітацію у стаціонарних чи амбулаторних умовах можливо пройти за направленням лікуючого чи сімейного лікаря. Перелік закладів, які надають реабілітацію для дорослих та дітей, можна дізнатись за посиланням.

Новости Днепра про Медики Дніпра щоденно допомагають з реабілітацією пів тисячі пацієнтівУкраїнська

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