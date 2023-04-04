Медики Дніпра щоденно допомагають з реабілітацією пів тисячі пацієнтів

Реабілітують після інсультів, травмувань та операцій: як у Дніпрі піклуються про відновлення пацієнтів.

Перелам, операція та встановлення пластини. Травму ноги, а саме перелам гомілки 47 річний Вʼячеслав отримав 4 місяці тому. Але після операції ліва гомілка чоловіка майже не функціонувала. Тож лікарі Дніпра направили його на курс реабілітації.

«До реабілітації я навіть на ногу стати не міг, а зараз вже можу метрів 20 пройти самостійно без милиць», – каже Вʼячеслав.

Лікарі кажуть – у чоловіка наразі другий курс реабілітації. Перший двотижневий він пройшов місяць тому. Наразі лікарі працюють з наслідками переламу: «Ми вже бачимо позитивний результат, значно збільшився обʼєм рухів, зменшився біль, а головне, що по часу більше може наступати на ногу. За прогнозами, приблизно через 2,5 місяці ми можемо гарантувати, що ефект буде досягати близько 70%. Але щоб повністю він зміг ходити як раніше, поки сказати складно», – зазначив лікар одного із реабілітаційних відділень Дніпра Василь Іванович.

Він також зазначив, що в їхньому відділені отримати реабілітацію можна за двома напрямками: захворювання або ж травми опорно-рухового апарату, а також нервової системи. Для цього в їхньому відділенні є все необхідне обладнання, а також професійні спеціалісти.

«У нас в реабілітаційному відділені, яке відкрило свої двері у 2021 році, працюють фізіотерапевти та ерготерапевти, які проводять фізичну реабілітацію. На базі відділення також працює кабінет теплолікування та електросвітлолікування, а також масажу. Загалом за ці два роки роботи ми провели ремонт, закупили оснащення та сучасну апаратуру», – додав Василь Іванович.

В умовах воєнного стану потреба у реабілітації зросла, каже ерготерапевт одного із відділень реабілітації Дніпра Надія: «Також попит на реабілітацію зріс і у зв’язку з тим, що Дніпро прийняв найбільшу кількість вимушених переселенців. Намагаємось допомогти всім. Загалом, у нашому відділені реабілітації також можуть отримати лікування ті, хто пережив інсульт, травмувався або має захворювання опорно-рухового апарату. Для цього наш центр має необхідне обладнання, а також професійних спеціалістів, аби допомогти відновитись всім, хто цього потребує», – зазначила Надія.

Пройти реабілітацію у Дніпрі можна в 10 міських закладах, в яких працюють понад 230 медичних працівників. Це досвідчені спеціалісти фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, медсестри, психологи, терапевти мови та мовлення. Вони щоденно надають допомогу понад 500 пацієнтам.

Реабілітацію у стаціонарних чи амбулаторних умовах можливо пройти за направленням лікуючого чи сімейного лікаря. Перелік закладів, які надають реабілітацію для дорослих та дітей, можна дізнатись за посиланням.

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