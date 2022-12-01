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  • Медик із Дніпра до війни працював в психлікарні, а тепер під обстрілами евакуює бійців (ВІДЕО)

Медик із Дніпра до війни працював в психлікарні, а тепер під обстрілами евакуює бійців (ВІДЕО)

Сьогодні 15:04
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Військовий медик із Дніпра з позивним "Псих" розповів про свої будні.

Новости Днепра про Медик із Дніпра до війни працював в психлікарні, а тепер під обстрілами евакуює бійців (ВІДЕО)

Дмитро – бойовий медик окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро. У мирний час працював у звичайній лікарні, а тепер цілодобово вивозить поранених бійців із зони бойових дій.

Позивний “Псих” отримав через те, що колись працював у психіатричній лікарні. Дмитро каже, що бути медиком на фронті важко, потрібно рятувати військових і вдень, і вночі, і під дощем, і під обстрілами. Найскладніше – евакуація, адже броньованих машин немає, тому доводиться тікати з лінії розмежування, коли на тебе летять снаряди.

Уламки пробивають в метал, і колеса. Тому машини та запчастини до них доводиться постійно міняти. За його словами, часто медики навіть не встигають відпочити, особливо, коли з передової масове надходження поранених. 

Детальніше про будні бойового медика – у відео:

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Новости Днепра про Медик із Дніпра до війни працював в психлікарні, а тепер під обстрілами евакуює бійців (ВІДЕО)Українська

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