Медалістів Олімпіади з Дніпропетровщини відзначили державними нагородами

Ярослава Магучіх та Михайло Кохан отримали державні нагороди.

Про це йдеться у повідомленні НОК України в Дніпропетровській області.

Також відзнаки отримали тренера медалістів.

Зокрема за вагомий особистий внесок у розвиток олімпійського спорту, підготовку спортсменів міжнародного класу, досягнення високих спортивних результатів національною олімпійською збірною командою України на ХХХІІІ літніх Олімпійських іграх:

особистого тренера Ярослави Магучіх – Тетяну Степанову нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Почесні звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоїли:

Сергію Кохану – особистому тренерові Михайла Кохана,

Сергію Степанову – особистому тренерові Ярослави Магучіх.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у Парижі Ярослава вважалась фаворитом та впевнено здобула перемогу у фіналі.

Михайлу Кохану трохи не вистачило до перемоги, але його виступ також можна вважати видатним. Це перша медаль на ОІ для Михайла.

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