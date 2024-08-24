Медалістів Олімпіади з Дніпропетровщини відзначили державними нагородами

Про це йдеться у повідомленні НОК України в Дніпропетровській області.
Також відзнаки отримали тренера медалістів.
Зокрема за вагомий особистий внесок у розвиток олімпійського спорту, підготовку спортсменів міжнародного класу, досягнення високих спортивних результатів національною олімпійською збірною командою України на ХХХІІІ літніх Олімпійських іграх:
Почесні звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоїли:
Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у Парижі Ярослава вважалась фаворитом та впевнено здобула перемогу у фіналі.
Михайлу Кохану трохи не вистачило до перемоги, але його виступ також можна вважати видатним. Це перша медаль на ОІ для Михайла.
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