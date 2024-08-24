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  • Медалістів Олімпіади з Дніпропетровщини відзначили державними нагородами

Медалістів Олімпіади з Дніпропетровщини відзначили державними нагородами

Сьогодні 19:59
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Ярослава Магучіх та Михайло Кохан отримали державні нагороди.

Новости Днепра про Медалістів Олімпіади з Дніпропетровщини відзначили державними нагородами

Про це йдеться у повідомленні НОК України в Дніпропетровській області.

  • чемпіонку Олімпійських ігор з легкої атлетики Ярославу Магучіх нагородили орденом княгині Ольги І ступеня,
  • бронзового призера Олімпіади з легкої атлетики Михайла Кохана нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Також відзнаки отримали тренера медалістів.

Зокрема за вагомий особистий внесок у розвиток олімпійського спорту, підготовку спортсменів міжнародного класу, досягнення високих спортивних результатів національною олімпійською збірною командою України на ХХХІІІ літніх Олімпійських іграх:

  • особистого тренера Ярослави Магучіх – Тетяну Степанову нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Почесні звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоїли:

  • Сергію Кохану – особистому тренерові Михайла Кохана,
  • Сергію Степанову – особистому тренерові Ярослави Магучіх.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у Парижі Ярослава вважалась фаворитом та впевнено здобула перемогу у фіналі.

Михайлу Кохану трохи не вистачило до перемоги, але його виступ також можна вважати видатним. Це перша медаль на ОІ для Михайла.

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