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  • Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

Сьогодні 13:05
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Щоб заощадити на оплаті комунальних послуг та оренді житла мешканці Дніпра винаймають кімнати у квартирах або будинках. Часто це проживання з іншими орендарями або з господаркою приміщення на одних квадратних метрах, але буває і так, що кімнату здають у квартирі без господарів та інших мешканців.

Знімаючи кімнату в квартирі, мешканець оплачує половину або третину вартості комуналки, залежно від кількості мешканців. Економія виходить суттєвою, але разом оренда кімнати трохи нагадує життя у комуналці, з її чергами у ванну, туалет чи чужими людьми на кухні.

Журналісти dnepr.info зібрали найдешевші пропозиції щодо оренди кімнати у Дніпрі.

Зняти кімнату на лівому березі Дніпра коштуватиме 1,5 тис грн на місяць. Будинок знаходиться у районі Слобожанського проспекту. Квартира на першому поверсі панельного будинку. У кімнаті є меблі, телевізор, інтернет. У кухні квартирант зможе користуватися побутовою технікою, холодильником, плитою та пральною машинкою. У кімнаті був косметичний ремонт кілька років тому, стіни та підлога «утеплені» килимом, меблі купували дуже давно. Але техніка – нова та сучасна. У квартирі також мешкає господар житла.

Новости Днепра про Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

Орендувати кімнату на житловому масиві Перемога-6 коштуватиме 1,8 тис грн. Квартира, в якій здають кімнату, знаходиться на 6 поверсі 10 поверхового будинку. Житло трикімнатне, але чи живуть там ще квартиранти чи господар – невідомо. Новий мешканець зможе користуватися технікою на кухні та у ванній, у квартирі є кабельне та інтернет. У кімнаті, яку здають – всі необхідні, хоч і бачили види, меблі.

Новости Днепра про Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

Зняти кімнату неподалік вулиці Старочумацькій, що на лівому березі Дніпра, коштуватиме 4 тис грн. При цьому комунальні послуги вже включені до вартості проживання. У кімнаті новий сучасний ремонт, нові меблі. Постоялець зможе користуватися технікою на спільній кухні. Кімната знаходиться не в багатоквартирному будинку, а в приватному двоповерховому особняку. Кімнату здають лише жінкам. У дворі є місце для паркування.

Новости Днепра про Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

А ось оренда кімнати в Придніпровську коштуватиме 2 тис грн. Житло знаходиться на 2-му поверсі двоповерхового будинку. Авто оголошення зазначає, що кімната тепла, в ній є всі необхідні меблі, на кухні – вся побутова техніка від холодильника до мікрохвильової печі буде в розпорядженні нового мешканця. Ремонт у приміщенні був косметичний, меблі – далеко не нові, а ось техніка – цілком сучасна.

Новости Днепра про Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

За аналогічну суму можна винайняти кімнату на проспекті Нігояна, неподалік вокзалів. Квартира знаходиться на другому поверсі триповерхового будинку. Жити зможе як одна людина, так і пара. У кімнаті є диван, стінка, столик, у мешканця буде свій окремий холодильник. Він також зможе користуватися пральною машиною, плитою та іншою технікою на кухні. Автор оголошення особливо зазначає, що житло здадуть тільки тим, хто не курить, а якщо кімнату зніматиме пара, то ціна підніметься до 2,5 тис грн.

Новости Днепра про Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

Стільки ж коштуватиме оренда кімнати у будинку, що знаходиться на початку Слобожанського проспекту. Квартира розташована на 8-му, останньому поверсі. Кімната у гарному стані, нещодавно в ній  зроблено ремонт.

Новости Днепра про Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

2 тис грн коштує зняти кімнату на вулиці Образцова у Дніпрі. У приміщенні зроблено ремонт, меблі у хорошому стані. Автор цього оголошення бачить квартирантом виключно чоловіка. У квартирі є вся техніка – від пральної машинки до холодильника.

Новости Днепра про Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

Зняти кімнату на 12 кварталі коштуватиме 3 тис грн. У оголошенні сказано, що у квартирі проживають господарі. Житло знаходиться на першому поверсі панельного будинку. Здати кімнату готові виключно дівчині. Вона зможе користуватися всією технікою в будинку – від мультиварки до праски. У кімнаті нещодавно зробили ремонт, меблі у відмінному стані.

Новости Днепра про Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

Оренда кімнати на житловому масиві Парус у Дніпрі коштуватиме 2,5 тис грн. Квартира, де здають приміщення, знаходиться на 9 поверсі 10 поверхового будинку. Ремонт у кімнаті був давно, меблі купили тоді ж. Щодо інших умов – мешканцю буде доступна вся техніка на кухні та буде своя полиця у холодильнику.

Новости Днепра про Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

Стільки ж коштує місяць оренди кімнати у верхній частині проспекту Поля. Житло знаходиться на першому поверсі «хрущовки». Квартира двокімнатна, в іншій кімнаті мешкає господиня. Автор оголошення зазначає, що у квартирі є все необхідне для проживання – від меблів до техніки. У приміщенні нещодавно був косметичний ремонт, але меблі у квартирі були куплені років 30-40 тому.

Новости Днепра про Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

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Новости Днепра про Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)Українська Новости Днепра про Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)Русский

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