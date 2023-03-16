Меблі з 1980-х та килими на стінах: як виглядає кімната в оренду у Дніпрі за 1,5 тис грн на місяць (ФОТО)

Щоб заощадити на оплаті комунальних послуг та оренді житла мешканці Дніпра винаймають кімнати у квартирах або будинках. Часто це проживання з іншими орендарями або з господаркою приміщення на одних квадратних метрах, але буває і так, що кімнату здають у квартирі без господарів та інших мешканців.

Знімаючи кімнату в квартирі, мешканець оплачує половину або третину вартості комуналки, залежно від кількості мешканців. Економія виходить суттєвою, але разом оренда кімнати трохи нагадує життя у комуналці, з її чергами у ванну, туалет чи чужими людьми на кухні.

Журналісти dnepr.info зібрали найдешевші пропозиції щодо оренди кімнати у Дніпрі.

Зняти кімнату на лівому березі Дніпра коштуватиме 1,5 тис грн на місяць. Будинок знаходиться у районі Слобожанського проспекту. Квартира на першому поверсі панельного будинку. У кімнаті є меблі, телевізор, інтернет. У кухні квартирант зможе користуватися побутовою технікою, холодильником, плитою та пральною машинкою. У кімнаті був косметичний ремонт кілька років тому, стіни та підлога «утеплені» килимом, меблі купували дуже давно. Але техніка – нова та сучасна. У квартирі також мешкає господар житла.

Орендувати кімнату на житловому масиві Перемога-6 коштуватиме 1,8 тис грн. Квартира, в якій здають кімнату, знаходиться на 6 поверсі 10 поверхового будинку. Житло трикімнатне, але чи живуть там ще квартиранти чи господар – невідомо. Новий мешканець зможе користуватися технікою на кухні та у ванній, у квартирі є кабельне та інтернет. У кімнаті, яку здають – всі необхідні, хоч і бачили види, меблі.

Зняти кімнату неподалік вулиці Старочумацькій, що на лівому березі Дніпра, коштуватиме 4 тис грн. При цьому комунальні послуги вже включені до вартості проживання. У кімнаті новий сучасний ремонт, нові меблі. Постоялець зможе користуватися технікою на спільній кухні. Кімната знаходиться не в багатоквартирному будинку, а в приватному двоповерховому особняку. Кімнату здають лише жінкам. У дворі є місце для паркування.

А ось оренда кімнати в Придніпровську коштуватиме 2 тис грн. Житло знаходиться на 2-му поверсі двоповерхового будинку. Авто оголошення зазначає, що кімната тепла, в ній є всі необхідні меблі, на кухні – вся побутова техніка від холодильника до мікрохвильової печі буде в розпорядженні нового мешканця. Ремонт у приміщенні був косметичний, меблі – далеко не нові, а ось техніка – цілком сучасна.

За аналогічну суму можна винайняти кімнату на проспекті Нігояна, неподалік вокзалів. Квартира знаходиться на другому поверсі триповерхового будинку. Жити зможе як одна людина, так і пара. У кімнаті є диван, стінка, столик, у мешканця буде свій окремий холодильник. Він також зможе користуватися пральною машиною, плитою та іншою технікою на кухні. Автор оголошення особливо зазначає, що житло здадуть тільки тим, хто не курить, а якщо кімнату зніматиме пара, то ціна підніметься до 2,5 тис грн.

Стільки ж коштуватиме оренда кімнати у будинку, що знаходиться на початку Слобожанського проспекту. Квартира розташована на 8-му, останньому поверсі. Кімната у гарному стані, нещодавно в ній зроблено ремонт.

2 тис грн коштує зняти кімнату на вулиці Образцова у Дніпрі. У приміщенні зроблено ремонт, меблі у хорошому стані. Автор цього оголошення бачить квартирантом виключно чоловіка. У квартирі є вся техніка – від пральної машинки до холодильника.

Зняти кімнату на 12 кварталі коштуватиме 3 тис грн. У оголошенні сказано, що у квартирі проживають господарі. Житло знаходиться на першому поверсі панельного будинку. Здати кімнату готові виключно дівчині. Вона зможе користуватися всією технікою в будинку – від мультиварки до праски. У кімнаті нещодавно зробили ремонт, меблі у відмінному стані.

Оренда кімнати на житловому масиві Парус у Дніпрі коштуватиме 2,5 тис грн. Квартира, де здають приміщення, знаходиться на 9 поверсі 10 поверхового будинку. Ремонт у кімнаті був давно, меблі купили тоді ж. Щодо інших умов – мешканцю буде доступна вся техніка на кухні та буде своя полиця у холодильнику.

Стільки ж коштує місяць оренди кімнати у верхній частині проспекту Поля. Житло знаходиться на першому поверсі «хрущовки». Квартира двокімнатна, в іншій кімнаті мешкає господиня. Автор оголошення зазначає, що у квартирі є все необхідне для проживання – від меблів до техніки. У приміщенні нещодавно був косметичний ремонт, але меблі у квартирі були куплені років 30-40 тому.

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