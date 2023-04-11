«Мають добрий вигляд і плавний хід»: дніпряни розповіли про оновлені ліфти у своїх багатоповерхівках

Одним з пріоритетів є щонайшвидше реагування на звернення містян стосовно житлово-комунальних питань. Справна робота ліфтів тут — один із пріоритетів.
«Ми всі пам’ятаємо, як у Дніпрі була системна проблема з ліфтовим господарством. Я хочу вам нагадати: були такі часи, коли в Шевченківському районі не працювало до половини ліфтів. Та ми цю проблему розв’язали. Зараз це вже просто підтримання ліфтів у робочому стані. Тому ми і далі працюватимемо у цьому напрямі», — сказав Філатов.
В обслуговчому підприємстві ліфтового господарства зауважують: огляди підйомників проводять вчасно і, якщо надійшло звернення про несправність, не зволікають з ремонтом. Так само важливу роль у цьому процесі відіграла успішна боротьба міста зі стихійними точками прийому металобрухту, куди зловмисники приносили вкрадене з ліфтів містян обладнання.
Нині у Дніпрі не працює лише з десяток ліфтів. Їх полагодять найближчим часом.
Так у багатоповерхівці на Донецькому шосе вже оновили підйомники одразу в двох під’їздах. Поставили сучасні кабіни та стулки дверей на кожному з поверхів. «Прийшли, зробили. Усе добре працює. Усі задоволені», — коментує мешканка будинку пані Надія.
Крім цього, усередині підйомників замінили лебідки, двигуни, троси та обмежувачі швидкості. Це зробило їхню роботу швидшою, а хід ліфта більш тихим і плавним, відзначають жильці. «Новий ліфт є новий ліфт. І всередині все зробили, і їздить добре. Нове краще старого», — переконаний Олександр Іванович.
Водночас у машинних приміщеннях встановили сучасні станції керування ліфтом, що спрощують для майстрів роботу з обладнанням.
«Це дійсно важливо — незважаючи на нинішній час. Нам з десятого поверху спускатися важкувато. Тим паче, якщо з дитиною щось взяти — самокат або ще щось. Тому дуже дякуємо», — додала мешканка одного з під’їздів пані Христина.
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