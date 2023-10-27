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  • Має вісьмох онуків і правнуків та одного праправнука: житель Кривого Рогу відзначає сторіччя

Має вісьмох онуків і правнуків та одного праправнука: житель Кривого Рогу відзначає сторіччя

Сьогодні 12:51
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У Кривому Розі пан Павло відзначив сторіччя.

 

Новости Днепра про Має вісьмох онуків і правнуків та одного праправнука: житель Кривого Рогу відзначає сторіччя

Про це повідомляє міська рада Кривого Рогу. 

Павлу Куйдану із Кривого Рогу 27 жовтня виповнилося 100 років. Дідусь має чотирьох онуків, чотирьох правнуків та одного праправнука. 

Павло Данилович родом із Хмельниччини. Народився у багатодітній родині. У школі провчився 7 років, після чого разом з батьками працював у колгоспі. З початком окупації регіону під час Другої світової, пана Павла примусово вивезли до Німеччини, де він протягом трьох років працював на металургійному заводі. 

Після війни повернувся до України, де одружився у рідному селі, а згодом переїхав до Кривого Рогу. Тут живе вже понад 60 років разом зі своєю родиною.

Подружжя виростило двох доньок, з однією з яких чоловік зараз мешкає. У нього також є четверо онуків, четверо правнуків і праправнук.

Вітаємо Павла Даниловича та бажаємо міцного здоров’я!

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Новости Днепра про Має вісьмох онуків і правнуків та одного праправнука: житель Кривого Рогу відзначає сторіччяУкраїнська Новости Днепра про Має вісьмох онуків і правнуків та одного праправнука: житель Кривого Рогу відзначає сторіччяРусский

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