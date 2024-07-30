Має татуювання у вигляді метелика: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Поліцейські Кам'янського розшукують 15-річну Поліну Михайлову.

У пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області повідомили про оголошення розшуку неповнолітньої Поліни Михайлової.

29 липня 15-річна дівчина пішла з місця мешкання по вулиці Горького. Станом на 08:26 ранку її місцеперебування невідоме.

Востаннє Поліну бачили на лівому березі Кам’янського.

Прикмети: зріст 170 см, на правій руці має татуювання у вигляді метелика.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Поліни Михайлової, 2009 р.н. повідомляйте за телефонами:

068 241 17 43, 096 586 94 41 або 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукали зниклого 13-річного хлопця.

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