Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Має татуювання у вигляді метелика: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Сьогодні 08:46
просмотров

Поліцейські Кам'янського розшукують 15-річну Поліну Михайлову.

Новости Днепра про Має татуювання у вигляді метелика: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

У пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області повідомили про оголошення розшуку неповнолітньої Поліни Михайлової.

29 липня 15-річна дівчина пішла з місця мешкання по вулиці Горького. Станом на 08:26 ранку її місцеперебування невідоме. 

Востаннє Поліну бачили на лівому березі Кам’янського.

Прикмети: зріст 170 см, на правій руці має татуювання у вигляді метелика.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Поліни Михайлової, 2009 р.н. повідомляйте за телефонами:
068 241 17 43, 096 586 94 41 або 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукали зниклого 13-річного хлопця.

Читайте також:

Новости Днепра про Має татуювання у вигляді метелика: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинуУкраїнська Новости Днепра про Має татуювання у вигляді метелика: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Рівень небезпеки жовтий: у Дніпрі та області оголосили штормове попередження
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Рівень небезпеки жовтий: у Дніпрі та області оголосили штормове попередження

    Дніпропетровську область попереджають про сильний вітер.

    У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:30
    У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками

    Трамвай №1 знову тимчасово змінить маршрут.

    У Дніпрі 30 липня жителям деяких вулиць відключать світло: причина, час та адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:56
    У Дніпрі 30 липня жителям деяких вулиць відключать світло: причина, час та адреси

    Жителі восьми вулиць та одного провулку залишаться без світла.

    Неповнолітній хлопець з Кам’янського хотів самотужки поїхати за кордон: його знайшли в Одесі
    Новини Дніпра
    Вчора 22:01
    Неповнолітній хлопець з Кам’янського хотів самотужки поїхати за кордон: його знайшли в Одесі

    Неповнолітній житель Кам'янського хотів самотужки виїхати з країни.

    Наверх