Має татуювання у вигляді метелика: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

У пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області повідомили про оголошення розшуку неповнолітньої Поліни Михайлової.
29 липня 15-річна дівчина пішла з місця мешкання по вулиці Горького. Станом на 08:26 ранку її місцеперебування невідоме.
Востаннє Поліну бачили на лівому березі Кам’янського.
Прикмети: зріст 170 см, на правій руці має татуювання у вигляді метелика.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Поліни Михайлової, 2009 р.н. повідомляйте за телефонами:
068 241 17 43, 096 586 94 41 або 102.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукали зниклого 13-річного хлопця.
Читайте також:
Автор:
Дніпропетровську область попереджають про сильний вітер.
Трамвай №1 знову тимчасово змінить маршрут.
Жителі восьми вулиць та одного провулку залишаться без світла.
Неповнолітній житель Кам'янського хотів самотужки виїхати з країни.