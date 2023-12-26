Має татуювання на спині та руці: на Дніпропетровщині безвісти зник 40-річний чоловік

Потрібна ваша допомога у пошуках!

Поліція Кривого Рогу розшукує 40-річного Сергія Протасова.

Відомо, що 13 жовтня чоловік вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 40 років, середньої статури, темне волосся, карі очі, губи тонкі.

Був одягнений: чорний спортивний костюм з капюшоном, світлі кросівки, синя сумка через плече.

Особливі прикмети: має татуювання на спині та на лівій руці.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 067-456-06-00, 097-809-95 -58 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі поліція встановлює особу грабіжника: потрібна ваша допомога.

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