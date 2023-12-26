Має татуювання на спині та руці: на Дніпропетровщині безвісти зник 40-річний чоловік

Поліція Кривого Рогу розшукує 40-річного Сергія Протасова.
Відомо, що 13 жовтня чоловік вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 40 років, середньої статури, темне волосся, карі очі, губи тонкі.
Був одягнений: чорний спортивний костюм з капюшоном, світлі кросівки, синя сумка через плече.
Особливі прикмети: має татуювання на спині та на лівій руці.
Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 067-456-06-00, 097-809-95 -58 або 102.
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