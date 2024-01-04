Має татуювання на лівій руці: на Дніпропетровщині поліція розшукує 15-річну дівчинку

Потрібна ваша допомога!

Криворізькі правоохоронці розшукують 15-річну Марію Сандай.

Відомо, що 3 січня дівчинка пішла з дому та по теперішній час не повернулась.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся червоно-руде по плечі, очі зелені.

Була одягнена: біла довга куртка, чорна кофта, чорні джинси, чорні кросівки.

Особливі прикмети: татуювання на лівій руці у вигляді метелика з зірками.

Якщо ви бачили цю дівчинку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 068-926-63-40, 097-304-20-89, 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині шукають 61-річного чоловіка, який зник безвісти у вересні 2023-го.

Читайте також:

Українська

Автор: