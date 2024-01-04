Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Має татуювання на лівій руці: на Дніпропетровщині поліція розшукує 15-річну дівчинку

Має татуювання на лівій руці: на Дніпропетровщині поліція розшукує 15-річну дівчинку

Сьогодні 09:35
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Має татуювання на лівій руці: на Дніпропетровщині поліція розшукує 15-річну дівчинку

Криворізькі правоохоронці розшукують 15-річну Марію Сандай.

Відомо, що 3 січня дівчинка пішла з дому та по теперішній час не повернулась.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся червоно-руде по плечі, очі зелені.

Була одягнена: біла довга куртка, чорна кофта, чорні джинси, чорні кросівки.

Особливі прикмети: татуювання на лівій руці у вигляді метелика з зірками.

Якщо ви бачили цю дівчинку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 068-926-63-40, 097-304-20-89, 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині шукають 61-річного чоловіка, який зник безвісти у вересні 2023-го.

Читайте також:

Новости Днепра про Має татуювання на лівій руці: на Дніпропетровщині поліція розшукує 15-річну дівчинкуУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі невідомі погрожували підірвати магазини АТБ
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
У Дніпрі невідомі погрожували підірвати магазини АТБ

Правоохоронці перевірили 98 магазинів.

На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню двох чоловіків (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 08:33
На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню двох чоловіків (ФОТО)

Пожежі трапилися у Кам'янському та Марганці.

На Дніпропетровщині анонсували вибухи: де та коли
Новини Дніпра
Сьогодні 07:59
На Дніпропетровщині анонсували вибухи: де та коли

Без паніки - усе під контролем!

У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: де саме
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: де саме

Підготуйтеся!

Наверх