Має татуювання на лівій руці: на Дніпропетровщині поліція розшукує 15-річну дівчинку

Криворізькі правоохоронці розшукують 15-річну Марію Сандай.
Відомо, що 3 січня дівчинка пішла з дому та по теперішній час не повернулась.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся червоно-руде по плечі, очі зелені.
Була одягнена: біла довга куртка, чорна кофта, чорні джинси, чорні кросівки.
Особливі прикмети: татуювання на лівій руці у вигляді метелика з зірками.
Якщо ви бачили цю дівчинку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 068-926-63-40, 097-304-20-89, 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині шукають 61-річного чоловіка, який зник безвісти у вересні 2023-го.
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