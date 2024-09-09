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  • Має тату з павутиною: у Кривому Розі розшукують 15-річного Станіслава Мікуляка

Має тату з павутиною: у Кривому Розі розшукують 15-річного Станіслава Мікуляка

Сьогодні 10:37
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У Кривому Розі зник 15-річний Станіслав Мікуляк. Потрібна допомога.

Новости Днепра про Має тату з павутиною: у Кривому Розі розшукують 15-річного Станіслава Мікуляка

Вчора, Станіслав Мікуляк пішов з дому у Кривому Розі та досі не повернувся.

Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 185-190 см , худорлявої статури, коротке русяве волосся. 

Був одягнений: чорна футболка та шорти.

Особливі прикмети: татуювання на лівій руці в області локтя «павутина».

Якщо ви бачили Станіслава Мікуляка і вам відома будь яка інформація про його місцеперебування, то повідомляйте про це до Криворізького районного управління поліції або за телефоном : 067-568-90-99. Також – на лінію “102”.

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Новости Днепра про Має тату з павутиною: у Кривому Розі розшукують 15-річного Станіслава МікулякаУкраїнська Новости Днепра про Має тату з павутиною: у Кривому Розі розшукують 15-річного Станіслава МікулякаРусский

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