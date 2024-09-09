Має тату з павутиною: у Кривому Розі розшукують 15-річного Станіслава Мікуляка

Вчора, Станіслав Мікуляк пішов з дому у Кривому Розі та досі не повернувся.
Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.
Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 185-190 см , худорлявої статури, коротке русяве волосся.
Був одягнений: чорна футболка та шорти.
Особливі прикмети: татуювання на лівій руці в області локтя «павутина».
Якщо ви бачили Станіслава Мікуляка і вам відома будь яка інформація про його місцеперебування, то повідомляйте про це до Криворізького районного управління поліції або за телефоном : 067-568-90-99. Також – на лінію “102”.
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