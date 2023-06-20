Має психічний розлад: у Кривому Розі розшукують 72-річну жінку

Поліцейські Кривого Рогу встановлюють місце перебування 72-річної Тетяни Довбні.
6 червня жінка пішла з дому до магазину та до теперішнього часу не повернулась.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 155-160 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі блакитні.
Була одягнена у червону кофту з білим коміром, штани з коричневими візерунками та чорні туфлі. Жінка має психічний розлад.
Якщо ви бачили цю жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за телефонами: (096) 933 93 11, (068) 888 90 74, (098) 557 07 89 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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