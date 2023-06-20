Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Має психічний розлад: у Кривому Розі розшукують 72-річну жінку

Сьогодні 11:59
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Має психічний розлад: у Кривому Розі розшукують 72-річну жінку

Поліцейські Кривого Рогу встановлюють місце перебування 72-річної Тетяни Довбні.

6 червня жінка пішла з дому до магазину та до теперішнього часу не повернулась.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 155-160 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі блакитні.

Була одягнена у червону кофту з білим коміром, штани з коричневими візерунками та чорні туфлі. Жінка має психічний розлад.

Якщо ви бачили цю жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за телефонами: (096) 933 93 11, (068) 888 90 74, (098) 557 07 89 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі безвісти зник 46-річний чоловік.

Читайте також:

Новости Днепра про Має психічний розлад: у Кривому Розі розшукують 72-річну жінкуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сусідські війни у Дніпрі: вкрадені кущі продали на базарі, а потім висадили на сусідній вулиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:14
    Сусідські війни у Дніпрі: вкрадені кущі продали на базарі, а потім висадили на сусідній вулиці

    Мешканці Дніпра скаржаться на сусідів, які викопали кущі з їхнього…

    У Дніпрі “замінували” PASSAGE та «Мост-Сіті»: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:51
    У Дніпрі “замінували” PASSAGE та «Мост-Сіті»: що відомо

    У понеділок, 19 червня, у Дніпрі замінували два торговельні центри…

    У Дніпрі помер відомий вчений та лікар
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:39
    У Дніпрі помер відомий вчений та лікар

    У Дніпрі пішов з життя видатний вчений.

    На Дніпропетровщині посеред вулиці знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:23
    На Дніпропетровщині посеред вулиці знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції

    16 червня приблизно о 9:20 до поліції надійшло повідомлення про…

    Наверх