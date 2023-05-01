Мав при собі понад 60 пакетів з наркотиками: у Кривому Розі затримали чоловіка

При собі у чоловіка було 62 сліп-пакети з психотропами, які він планував збути на території міста.
Пакети поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.
Хлопця затримали.
1 травня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 2 ст. 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Йому погрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
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