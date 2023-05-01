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  • Мав при собі понад 60 пакетів з наркотиками: у Кривому Розі затримали чоловіка

Мав при собі понад 60 пакетів з наркотиками: у Кривому Розі затримали чоловіка

Сьогодні 18:45
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Затримали 21-річного чоловіка вчора, на території Покровського району. Працівники поліції встановили, що мешканець причетний до розповсюдження психотропних речовин.

Новости Днепра про Мав при собі понад 60 пакетів з наркотиками: у Кривому Розі затримали чоловіка

При собі у чоловіка було 62 сліп-пакети з психотропами, які він планував збути на території міста.

Пакети поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.
Хлопця затримали.

1 травня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 2 ст. 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Йому погрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про Мав при собі понад 60 пакетів з наркотиками: у Кривому Розі затримали чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Мав при собі понад 60 пакетів з наркотиками: у Кривому Розі затримали чоловікаРусский

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