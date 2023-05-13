Масштабне відключення: де у Дніпрі не буде світла 9 годин з 15 до 18 травня (АДРЕСИ)

У Дніпрі з 15 до 18 травня деяким мешканцям будуть вимикати світло з 08:00 до 17:00.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у ТГ-каналі “ЦЕКу”.

Так, 15 травня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

вул. Василя Сліпака: 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 66;

вул. Матроська: 1-17, 19-37 (непарні);

вул. Панельна: 1, 1А, 2, 4-10, 10А, 11А, 13-36, 36А;

вул. Академіка Янгеля: 22;

вул. Будівельників: 23;

вул. Енергетична: 14А.

16 травня з 08:00 до 17:00:

вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 3А, 5;

вул. Василя Сліпака: 23, 25, 32, 34, 44, 46, 48;

вул. Донська: 1, 5А;

вул. Івана Франка: 1, 3, 4-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (непарні), 22, 24, 31А, 33, 37, 39;

вул. Киргизька: 1, 3, 5, 5А, 10;

вул. Перемоги: 200-216 (парні);

просп. Богдана Хмельницького: 93, 95, 97, 99, 103, 107.

17 травня з 08:00 до 17:00:

вул. Василя Сліпака: 17, 19, 21;

вул. Грушова: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;

вул. Матроська: 18-26 (парні);

вул. Молодіжна: 2-8, 10;

вул. Ржевська: 2-10 (парні);

пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25;

вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;

вул. Автобуду: 1-3, 5, 6, 6К, 7-9, 11-21 (непарні);

вул. Академіка Янгеля: 42, 61-81 (непарні);

вул. Донська: 7;

вул. Краснопільська: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А;

вул. Софіївська: 4, 5, 5А, 6-16 (парні);

просп. Богдана Хмельницького: 72-108 (парні), 108А, 110К, 112, 114, 116.

18 травня з 08:00 до 17:00:

вул. Аріхтектора Заболотного: 1-19, 19А, 20-24, 26;

вул. Василя Сліпака: 1, 1А, 2, 2А, 3-10, 12-18 (парні);

вул. Корейська: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12;

вул. Осипа Бодянського: 1-7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24;

просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59.

Радимо підготуватися: заряджайте телефони та повербанки!

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