Сайт Дніпра Новини Масштабне відключення: де у Дніпрі не буде світла 9 годин з 15 до 18 травня (АДРЕСИ) Масштабне відключення: де у Дніпрі не буде світла 9 годин з 15 до 18 травня (АДРЕСИ)
У Дніпрі з 15 до 18 травня деяким мешканцям будуть вимикати світло з 08:00 до 17:00.
Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у ТГ-каналі “ЦЕКу”.
Так,
15 травня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами: вул. Василя Сліпака: 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 66; вул. Матроська: 1-17, 19-37 (непарні); вул. Панельна: 1, 1А, 2, 4-10, 10А, 11А, 13-36, 36А; вул. Академіка Янгеля: 22; вул. Будівельників: 23; вул. Енергетична: 14А. 16 травня з 08:00 до 17:00: вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 3А, 5; вул. Василя Сліпака: 23, 25, 32, 34, 44, 46, 48; вул. Донська: 1, 5А; вул. Івана Франка: 1, 3, 4-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (непарні), 22, 24, 31А, 33, 37, 39; вул. Киргизька: 1, 3, 5, 5А, 10; вул. Перемоги: 200-216 (парні); просп. Богдана Хмельницького: 93, 95, 97, 99, 103, 107. 17 травня з 08:00 до 17:00: вул. Василя Сліпака: 17, 19, 21; вул. Грушова: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16; вул. Матроська: 18-26 (парні); вул. Молодіжна: 2-8, 10; вул. Ржевська: 2-10 (парні); пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25; вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30; вул. Автобуду: 1-3, 5, 6, 6К, 7-9, 11-21 (непарні); вул. Академіка Янгеля: 42, 61-81 (непарні); вул. Донська: 7; вул. Краснопільська: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А; вул. Софіївська: 4, 5, 5А, 6-16 (парні); просп. Богдана Хмельницького: 72-108 (парні), 108А, 110К, 112, 114, 116. 18 травня з 08:00 до 17:00: вул. Аріхтектора Заболотного: 1-19, 19А, 20-24, 26; вул. Василя Сліпака: 1, 1А, 2, 2А, 3-10, 12-18 (парні); вул. Корейська: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12; вул. Осипа Бодянського: 1-7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24; просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59.
Радимо підготуватися: заряджайте телефони та повербанки!
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