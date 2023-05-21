Масштабна пожежа в Нікополі: згорів магазин побутової техніки (ФОТО)

Від магазину площею 100 квадратних метрів нічого не залишилося. На щастя, обійшлося без людських жертв, проте є великі матеріальні збитки.
Про пожежу проінформувала пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Полум’я знищило побутову техніку та майно, також пошкоджено 8 балконів, 5 вікон, кондиціонер та фасад двох сусідніх магазинів.
Читайте також:
Автор:
У суботу, 20 травня, мешканці міста Покрова Нікопольського району побачили…
Сьогодні вночі, 21 травня, на Дніпропетровщині в селі Маломихайлівка Синельниківського…
У Дніпрі 20 травня зник 7-річний хлопчик, який зранку вийшов…
У ніч з 20 на 21 травня Росія атакувала Дніпропетровщину…