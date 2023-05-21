Масштабна пожежа в Нікополі: згорів магазин побутової техніки (ФОТО)

У Нікополі Дніпропетровської області на вулиці Електрометалургів сталася масштабна пожежа. Там на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку загорівся магазин побутової техніки.

Від магазину площею 100 квадратних метрів нічого не залишилося. На щастя, обійшлося без людських жертв, проте є великі матеріальні збитки.

Про пожежу проінформувала пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Полум’я знищило побутову техніку та майно, також пошкоджено 8 балконів, 5 вікон, кондиціонер та фасад двох сусідніх магазинів.

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