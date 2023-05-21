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Масштабна пожежа в Нікополі: згорів магазин побутової техніки (ФОТО)

Сьогодні 10:31
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У Нікополі Дніпропетровської області на вулиці Електрометалургів сталася масштабна пожежа. Там на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку загорівся магазин побутової техніки.

Новости Днепра про Масштабна пожежа в Нікополі: згорів магазин побутової техніки (ФОТО)

Від магазину площею 100 квадратних метрів нічого не залишилося. На щастя, обійшлося без людських жертв, проте є великі матеріальні збитки. 

Про пожежу проінформувала пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Полум’я знищило побутову техніку та майно, також пошкоджено 8 балконів, 5 вікон, кондиціонер та фасад двох сусідніх магазинів.

Новости Днепра про Масштабна пожежа в Нікополі: згорів магазин побутової техніки (ФОТО)

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Новости Днепра про Масштабна пожежа в Нікополі: згорів магазин побутової техніки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Масштабна пожежа в Нікополі: згорів магазин побутової техніки (ФОТО)Русский

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