Масштабна пожежа в Дніпровському районі: загорівся гараж з трактором всередині

У Дніпровському районі зранку горів гараж.

Повідомлення про пожежу в селі Миколаївка Дніпровського району надійшло рятувальникам о 7 ранку. Приїхавши на виклик, співробітники ДСНС встановили, що на приватному обійсті загорівся гараж. Полум’я почало швидко поширюватися та перекинулося на трактор, який стояв поруч.

Через годину вогонь вдалося загасити. Загальна площа пожежі 30 кв.м.

Пошкоджено трактор та речі всередині гаража. Постраждалих чи загиблих немає.

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