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Масові підпали автівок ЗСУ: у Дніпрі затримали ще трьох підозрюваних

Сьогодні 16:36
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У Дніпрі та Кривому Розі затримали підозрюваних у підпалі військових машин.

Новости Днепра про Масові підпали автівок ЗСУ: у Дніпрі затримали ще трьох підозрюваних

СБУ та Нацполіція викрила три групи підпалювачів, які діяли у різних областях України. Серед затриманих хулігани, які спалювали автівки військових у Дніпрі та Кривому Розі. 

“Під прицілом” ворога службові авто та приватні помешкання військовослужбовців Сил оборони. Для вчинення підпалів окупанти дистанційно завербували молодиків, які шукали “легких грошей” у Телеграм-каналах.

За вказівкою спецслужб РФ фігуранти спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на камери власних телефонів.

У Дніпрі нещодавно викрили трьох жителів прифронтового регіону, які спалили п’ять авто ЗСУ на території обласного центру. Чоловікам було 21, 22 та 23 роки.

Ще двох ворожих поплічників затримали у Кривому Розі –  вони намагалися спалити службовий мікроавтобус, котрий військові перегнали до міста після виконання бойових завдань на передовій.  

Усіх затриманих тепер чекає кримінальна відповідальність.

Новости Днепра про Масові підпали автівок ЗСУ: у Дніпрі затримали ще трьох підозрюваних

Новости Днепра про Масові підпали автівок ЗСУ: у Дніпрі затримали ще трьох підозрюваних

Зауважимо, що тільки за цей місяць у Дніпрі повідомлялося про щонайменше п’ять випадків підпалу військових автівок. 

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Новости Днепра про Масові підпали автівок ЗСУ: у Дніпрі затримали ще трьох підозрюванихУкраїнська

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