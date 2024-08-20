Масові підпали автівок ЗСУ: у Дніпрі затримали ще трьох підозрюваних

У Дніпрі та Кривому Розі затримали підозрюваних у підпалі військових машин.

СБУ та Нацполіція викрила три групи підпалювачів, які діяли у різних областях України. Серед затриманих хулігани, які спалювали автівки військових у Дніпрі та Кривому Розі.

“Під прицілом” ворога службові авто та приватні помешкання військовослужбовців Сил оборони. Для вчинення підпалів окупанти дистанційно завербували молодиків, які шукали “легких грошей” у Телеграм-каналах.

За вказівкою спецслужб РФ фігуранти спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на камери власних телефонів.

У Дніпрі нещодавно викрили трьох жителів прифронтового регіону, які спалили п’ять авто ЗСУ на території обласного центру. Чоловікам було 21, 22 та 23 роки.

Ще двох ворожих поплічників затримали у Кривому Розі – вони намагалися спалити службовий мікроавтобус, котрий військові перегнали до міста після виконання бойових завдань на передовій.

Усіх затриманих тепер чекає кримінальна відповідальність.

Зауважимо, що тільки за цей місяць у Дніпрі повідомлялося про щонайменше п’ять випадків підпалу військових автівок.

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