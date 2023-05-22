Масований удар по Дніпру та області: більшість цілей збили, але є “прильоти”

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Цієї ночі захисники з ПВК “Схід” збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилатих ракети. Однак, на жаль, є і “прильоти”, – йдеться у повідомленні глави ОВА.
Повідомляється, що у Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
Також пошкоджено декілька будівель рятувального підрозділу. Виникли дві пожежі, які вже загасили. Знищено понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджено. Побито 25 приватних машин та 2 автобуси.
Потрапляння сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Внаслідок удару постраждали 3 будівлі.
В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там і уламки ракети.
Усього вночі постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні. “Зачепило” 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних, а також дитсадок, магазини та адмінбудинки. Розбито 6 авто.
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