Масований удар по Дніпру та області: більшість цілей збили, але є “прильоти”

Російські війська вночі випустили по Дніпропетровській області понад 20 ракет та дронів. Більшість цілей збили сили ППО, але зафіксовано чотири "прильоти".

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цієї ночі захисники з ПВК “Схід” збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилатих ракети. Однак, на жаль, є і “прильоти”, – йдеться у повідомленні глави ОВА.

Повідомляється, що у Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Також пошкоджено декілька будівель рятувального підрозділу. Виникли дві пожежі, які вже загасили. Знищено понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджено. Побито 25 приватних машин та 2 автобуси.

Потрапляння сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Внаслідок удару постраждали 3 будівлі.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там і уламки ракети.

Усього вночі постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні. “Зачепило” 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних, а також дитсадок, магазини та адмінбудинки. Розбито 6 авто.