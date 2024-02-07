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Масована ракетна атака: під ворожий удар потрапили 6 регіонів України

Сьогодні 09:53
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Сьогодні вранці росіяни знову масовано атакували Україну.
Новости Днепра про Масована ракетна атака: під ворожий удар потрапили 6 регіонів України

Миколаїв – наслідки атаки.

Під ворожий удар потрапили 6 регіонів – Київ, Миколаїв, Харківська, Київська, Дніпропетровська та Львівська області. На жаль, є загиблі та поранені.

Про попередні наслідки масованої атаки розповів Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Київ: постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку – підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами, ймовірно, є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі.

Новости Днепра про Масована ракетна атака: під ворожий удар потрапили 6 регіонів України

Новости Днепра про Масована ракетна атака: під ворожий удар потрапили 6 регіонів України

Миколаїв: внаслідок ракетної атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа.

Харківська область: близько 6 ранку ворог вдарив по обласному центру. 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятована 1 людина. Рятувальники обстежують територію.

Київська область: у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих.

На Дніпропетровщині та Львівщині, за оперативними даними, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання та руйнування.

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Новости Днепра про Масована ракетна атака: під ворожий удар потрапили 6 регіонів УкраїниУкраїнська

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