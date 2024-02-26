Масована атака ракетами і дронами на Дніпро: в якому стані постраждалі

Учора пізно ввечері росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та ракетами.

Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто. Крім того, вибиті вікна у трьох п’ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств.

На жаль, постраждали 4 людей – чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років.

В одній із міських лікарень розповіли, в якому стані поранені, пише “Суспільне”.

Зазначається, що у цій лікарні перебувають троє поранених внаслідок атаки рф. За словами завідувача відділення міської лікарні Сергія, двох із них невдовзі випишуть, ще один – продовжить лікування. Четвертий поранений лікується в іншому медзакладі. Загрози його життю немає.

Один продовжить лікування, він потребує хірургічного втручання, але загрози життю немає. Ті, хто у нашому закладі – у них струс головного мозку, забій м’яких тканин, закритий перелом гомілки. Стан середньої тяжкості. Усі пацієнти у повній свідомості. Ще один пацієнт перебуває в однієї з міських лікарень, там теж загрози життю немає. Стан пацієнта середньої важкості, – повідомив медик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прокуратура розпочала розслідування за фактом атаки на Дніпро.

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