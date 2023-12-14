Машини “розгортає” посеред дороги: у Дніпрі на мостах через ожеледицю ДТП та затори (ВІДЕО)

На дорогах Дніпра складна ситуація через ожеледицю.

У четвер, 14 грудня, через ожеледицю на дорогах Дніпра складна ситуація. Особливо напружено на мостах міста, де утворилися затори через численні ДТП та аварійні моменти.

Через аварії на Новому та Амурському мостах утворилися величезні затори. Стоять автівки та громадський транспорт. Машини “розгортає” посеред мосту. Рух ускладнено в обидві сторони.

Водії намагаються об’їхати аварії, але теж ледь не потрапляють в ДТП. Через те, що на мостах складний рух, сюди не добралася посипальна техніка, тому дорога просто “скло”.

Важка ситуація також на вулиці Робочій, куди ще не дісталися комунальники. На інших проспектах трохи краще – вже вдалося побороти ожеледицю.

Проблеми також з громадським транспортом, який може сильно запізнюватися, про це попередили в департаменті транспорту. До прикладу, на мостах стоять і тролейбуси, і маршрутки, які не в змозі доїхати до пункту призначення через заблоковані дороги.

Будьте обережні на дорогах. Така погода протримається принаймні до вечора. Будемо сподіватися, що автошляхи встигнуть посипати.

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