Марина Філатова спробує підкорити Еверест: “Спроба буде лише одна”

Раніше ми розповідали, що у січні 2022 року Марина Філатова — дружина мера Дніпра Бориса Філатова — у складі групи альпіністів підкорила найвищу вершину Антарктиди — пік Вінсона.

Про бажання підкорити Еверест Марина Філатова повідомила у соціальній мережі Інстаграм.

Я думала, що так буває лише у дитинстві!

Покладеш акуратно на стульчику плаття-шкарпетки. І здається, що так довгоочікуваний від’їзд настане швидше. Або ще можна лягти раніше спати, а прокинутися і відразу в дорогу. На море. До Маріуполя, якого більше немає (поки що)…

Речі давно складені, хоч їм і шкодить так довго перебувати у стислому вигляді (можуть потім остаточно не розправитись). Спати я майже перестала. Хвилююся. Мені здається, що всі вже на місці, а я лише марную час…

Друзі, я вирішила спробувати піднятися на Еверест! І головне слово тут спробувати. Хоча ні, все ж таки – піднятися.

Відразу попереджаю, всі хто напише мені в коментарях про війну і переселенців, що бідують, будуть нещадно забанені. Знаєте, абсолютний герой альпінізму нашого часу – Нірмал Пурджа (почитайте самі), коли прагнув головного досягнення свого життя, не відповідав на дзвінки власного брата, бо знав, що той його відмовлятиме. І я так буду робити. До того ж, військовим та переселенцям я багато допомагаю, хоча може і недостатньо.

Більш того, протягом експедиції я не зможу коментувати події, пов’язані з війною. Такі умови (потім розкажу).

Я зараз не виправдовуюсь, а просто пояснюю: у мене не залишилося більше часу на іншу спробу. Спроба буде лише одна. Я планувала її здійснити ще торік. Ось чому пішла морозити свій ніс на Вінсон в Антарктиці (хотіла випробувати себе перед Еверестом на екстремальному мінусі) і відразу після цього полізла на Охос Дель Саладо, який планувала висотним тренуванням.

А потім почалася війна. Зараз я набагато менш, ніж раніше, мотивована та підготовлена ​​фізично. Тримати себе постійно на піку форми, тим більше у майже повних 50 років практично неможливо. До того ж, є ще одна обставина, про яку я поки не готова говорити на публіку, але колись розповім (стосується здоров’я)…

Вибору я не маю. Це я вам ще раз повторюю. Коротше, я зовсім не знаю, чим це все закінчиться, але я дуже старатимуся. Це моя велика мрія!

Тим більше, що я все життя сповідую принцип – «краще зробити та шкодувати, ніж не зробити та…шкодувати», – розповіла дружина мера Дніпра.