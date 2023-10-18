Мама вбила тата: у Нікополі жінка під час сварки вдарила чоловіка ножем у серце

Днями у Нікополі стався жахливий злочин - 41-річна жінка під час сварки вбила свого чоловіка.

Про це стало відомо зі слів 3-річної доньки подружжя, яка під час сварки батьків перебувала в іншій кімнаті.

За даними поліції, 16 жовтня близько 15:00 на лінію «102» зателефонували місцеві мешканці. Вони повідомили, що до них прибігла 3-річна дівчинка з сусідньої квартири та повідомила, що вдома мама вбила тата.

На місце негайно виїхали правоохоронці та медики – потерпілий, на жаль, вже був мертвий.

Підозрювана розповіла, що під час сварки вона завдала своєму обранцю один ножовий удар в серце. Правоохоронці затримали жінку. З місця події вони вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

17 жовтня жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці направили клопотання в суд про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дитина зараз знаходиться з рідною бабусею та під наглядом ювенальних поліцейських.

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