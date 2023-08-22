“Мама в реанімації, а тато помер на місці”: волонтерка із Дніпра потрапила в смертельну аварію

Про це повідомила донька волонтерки Дар’я.
За словами дівчини, автотроща сталася 21 серпня, коли Катерина разом з чоловіком їхали до родичів у Кривому Розі. Після цієї поїздки батьки мали повернутися до Дніпра та забрати Дар’ю, щоб разом поїхати до Львова. Втім, планам збутися не судилося.
Їх історія почалася в 2014 році, під час однієї з чергових його ротацій в АТО, коли вона, маленька волонтерка, привезла гуманітарну допомогу. 9 років зі знайомства, 8 років сумісного життя однією родиною, до однієї секунди. Вчора моє серце розбилося вщент. Воно досі продовжує це робити щосекунди. Мої батьки, мама і вітчим, якого я вже багато років називаю татом, потрапили в аварію. Вони їхали до родини в Кривий Ріг, щоб ми разом поїхали додому, в Дніпро, збирати мої речі в університет. Пізніше, ми б поїхали разом у Львів, починати новий етап мого життя. Що ж, новим він став, це правда, от тільки з інших причин, – написала дівчина.
Катерина наразі в реанімації. Медики провели декілька операцій, завдяки яким вдалося стабілізувати стан жінки. Вона вже прийшла до тями. На жаль, чоловік волонтерки від отриманих травм загинув на місці. Поховають його в рідному Кривому Розі, 24 серпня.
4149499140595719 Козлова Галина Павлівна (карта матері загиблого)
5375414136317871 – Дар’я Чижик, донька Катерини.
Для довідки: Катерина Чижик – проєктна менеджерка дніпровського БФ “ТАПС”. Волонтерством займається з 2014 року.
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