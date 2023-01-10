Малюнок художника із Дніпра з’явився на 5-доларовій монеті тихоокеанської держави Ніуе

Колекційну монету виготовили за дизайном дніпровського художника.

Про це розповів дніпровський художник Максим Паленко.

Художник зазначив, що під час війни створив цілу серію графічних робіт. Одну із них присвятив воїнам Азовсталі. Саме її і використали для дизайну нової колекційної п’ятидоларової монети, яку випустила тихоокеанська держава Ніуе.

Усього випустили 333 монети. На сайті, де продають сувенір зазначається, що зроблена монета зі срібла та коштує €279.90. Наразі продавець зазначає, що товару немає в наявності, проте не уточнює чи продаж ще не почався чи вже завершився.

На монеті зображений воїн Азовсталі в середньовічних обладунках. Шолом ніби “створений” із металургійного заводу, який був укриттям для бійців і врятував життя тисяч людей.

Для довідки: Ніуе – тихоокеанська острівна держава. Ця невелика країна розташована неподалік Нової Зеландії, островів Кука, Тонга і Американського Самоа. Ніуе має самоврядний статус в асоціації з Новою Зеландією.

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