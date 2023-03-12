У лікарні в Дніпрі рятують півторарічного хлопчика, який впав у кому

До дніпровської лікарні призвели півторарічного малюка.

У одній із дніпровських лікарень рятують півторарічного малюка, який міг отруїтися медичними препаратами. Про це пише Інформатор.

Відомо, що півторарічного хлопчика привезли до реанімації в Дніпрі 11 березня. Дитина була в комі та в тяжкому стані. Мама не могла пояснити, що саме з ним трапилося. Медики припускають, що малюк міг вжити медичні препарати і саме через це йому стало зле.

Пізніше мама зізналася, що її дитині почала відчувати себе погано ще 10 березня. Втім, що стало причиною вона не може пояснити. Про цей випадок вже знають в поліції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали моторошну історію про те, як 6-річний хлопчик втік з дому, бо тато душив його маму ковдрою. Дитину побачили на вулиці під час комендантської години. А в одній із лікарень Дніпра рятують наречених, які потрапили під обстріл на Донеччині.

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