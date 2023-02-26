Мало не вбили машиніста: у Кам‘янському підлітки-хулігани б’ють вікна потягів

Дійшло до того, що правопорушники розбили скло в кабіні машиніста та мало не нашкодили самому водієві. Той, на щастя, швидко зорієнтувався та ухилився від каміння.
Своїм невдоволенням обурені містяни поділилися в одному з Telegram-каналів Кам’янського.
Як повідомляється у дописі, на хуліганів уже подали заяву до поліції. Автор посту закликав батьків, чиї діти жбурляють камінням у вікна потягів, провести з ними виховну бесіду, пояснивши, до яких наслідків можуть призвести їхні “розваги”.
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Анна Кравчук
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