Мало не вбили машиніста: у Кам‘янському підлітки-хулігани б’ють вікна потягів

У Кам'янському місцеві жителі скаржаться на підлітків, які регулярно збираються неподалік залізничних шляхів, а коли повз проїжджає потяг та робить зупинку, - кидають у нього каміння.

Дійшло до того, що правопорушники розбили скло в кабіні машиніста та мало не нашкодили самому водієві. Той, на щастя, швидко зорієнтувався та ухилився від каміння.

Своїм невдоволенням обурені містяни поділилися в одному з Telegram-каналів Кам’янського.

Як повідомляється у дописі, на хуліганів уже подали заяву до поліції. Автор посту закликав батьків, чиї діти жбурляють камінням у вікна потягів, провести з ними виховну бесіду, пояснивши, до яких наслідків можуть призвести їхні “розваги”.

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