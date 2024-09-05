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  • “Маліфісента загубила”: у Дніпрі посеред проспекту Поля знайшли загадкові роги (ФОТО)

“Маліфісента загубила”: у Дніпрі посеред проспекту Поля знайшли загадкові роги (ФОТО)

Сьогодні 14:19
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У Дніпрі хтось загубив роги.

Новости Днепра про

У районі проспекту Поля знайшли загадкові роги. 

На фото, яке виклали в мережі видно, що на землі лежать роги невідомої тварини. 

У коментарях під дописами жителі Дніпра висувають свої версії щодо походження рогів, деякі з них жартівливі. 

Малефісента загубила.

Кальцій скінчився, самі відпали, це ж треба так їх покрутило.

Містичні історії с Павлом Костіциним.

Нагадаємо, у Дніпрі критично обміліло озеро Куряче.

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