“Маліфісента загубила”: у Дніпрі посеред проспекту Поля знайшли загадкові роги (ФОТО)

У Дніпрі хтось загубив роги.

У районі проспекту Поля знайшли загадкові роги.

На фото, яке виклали в мережі видно, що на землі лежать роги невідомої тварини.

У коментарях під дописами жителі Дніпра висувають свої версії щодо походження рогів, деякі з них жартівливі.

Малефісента загубила. Кальцій скінчився, самі відпали, це ж треба так їх покрутило. Містичні історії с Павлом Костіциним.

Нагадаємо, у Дніпрі критично обміліло озеро Куряче.

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