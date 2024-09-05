“Маліфісента загубила”: у Дніпрі посеред проспекту Поля знайшли загадкові роги (ФОТО)

У районі проспекту Поля знайшли загадкові роги.
На фото, яке виклали в мережі видно, що на землі лежать роги невідомої тварини.
У коментарях під дописами жителі Дніпра висувають свої версії щодо походження рогів, деякі з них жартівливі.
Малефісента загубила.
Кальцій скінчився, самі відпали, це ж треба так їх покрутило.
Містичні історії с Павлом Костіциним.
Нагадаємо, у Дніпрі критично обміліло озеро Куряче.
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