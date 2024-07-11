Маленькі столики та ставок у залі: як виглядало дитяче кафе «Колобок» у Дніпрі

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав знаменитий дитячий заклад.
Усередині кафе було невелике штучне водоймище, в якому плавали золоті рибки. Таке видовище як магнітом приваблювало маленьких відвідувачів. Годувати чи ловити риб було заборонено. Поруч із кафе було дерево, де у дуплі жила білка. Вона не боялася людей і часто приходила на ґанок закладу. Її, на відміну рибок, годувати можна було. Маленькі відвідувачі приносили горішки та інші частування для звірка.
У «Колобку» був великий вибір тістечок: «картопля», пісочні корзинки з фруктами, деякі з цих фруктів були зроблені з крему, різні торти, пончики, фруктове желе, бісквіти.
Для дітей у кафе стояли невеликі столики, вони могли сидіти як із дорослими, за звичайними столами. Так і за окремими столиками. Стіни були розписані в дитячій тематиці: тут можна було побачити різних звірків, природу.
«Це було чудове дитяче кафе. Ми з дочкою були постійними відвідувачами. Їй дуже подобалося тістечко у формі полунички, а мені – люля-кебаб та солянка. Дітям дуже подобався інтер’єр, особливо живий куточок у вигляді рибок. На дні водоймища лежали монетки», – згадує мешканець Дніпра Дмитро Сергєєв.
У 1980-х років заклад закрився. На його місці відкрився відеосалон, а на початку 90-х італійський ресторан. Він працював на місці дитячого кафе до початку 2000-х років. Сьогодні приміщення займають різні орендарі.
фото: група «Катеринослав-Дніпропетровськ/Дніпро – історія міста»
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