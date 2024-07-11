Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Маленькі столики та ставок у залі: як виглядало дитяче кафе «Колобок» у Дніпрі

Маленькі столики та ставок у залі: як виглядало дитяче кафе «Колобок» у Дніпрі

Сьогодні 17:45
просмотров

На початку 1970-х років у Дніпрі відкрилося дитяче кафе «Колобок». Основними стравами закладу були тістечка, але можна було скуштувати перше та друге. Родзинкою «Колобка» була справжня барна стійка, де подавали молочні коктейлі, соки та морозиво. Знаходився заклад неподалік Театру опери та балету.

Новости Днепра про Маленькі столики та ставок у залі: як виглядало дитяче кафе «Колобок» у Дніпрі

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав знаменитий дитячий заклад.

Усередині кафе було невелике штучне водоймище, в якому плавали золоті рибки. Таке видовище як магнітом приваблювало маленьких відвідувачів. Годувати чи ловити риб було заборонено. Поруч із кафе було дерево, де у дуплі жила білка. Вона не боялася людей і часто приходила на ґанок закладу. Її, на відміну рибок, годувати можна було. Маленькі відвідувачі приносили горішки та інші частування для звірка.

У «Колобку» був великий вибір тістечок: «картопля», пісочні корзинки з фруктами, деякі з цих фруктів були зроблені з крему, різні торти, пончики, фруктове желе, бісквіти.

Новости Днепра про Маленькі столики та ставок у залі: як виглядало дитяче кафе «Колобок» у Дніпрі

Для дітей у кафе стояли невеликі столики, вони могли сидіти як із дорослими, за звичайними столами. Так і за окремими столиками. Стіни були розписані в дитячій тематиці: тут можна було побачити різних звірків, природу.

«Це було чудове дитяче кафе. Ми з дочкою були постійними відвідувачами. Їй дуже подобалося тістечко у формі полунички, а мені – люля-кебаб та солянка. Дітям дуже подобався інтер’єр, особливо живий куточок у вигляді рибок. На дні водоймища лежали монетки», – згадує мешканець Дніпра Дмитро Сергєєв.

Новости Днепра про Маленькі столики та ставок у залі: як виглядало дитяче кафе «Колобок» у Дніпрі

У 1980-х років заклад закрився. На його місці відкрився відеосалон, а на початку 90-х італійський ресторан. Він працював на місці дитячого кафе до початку 2000-х років. Сьогодні приміщення займають різні орендарі.

фото: група «Катеринослав-Дніпропетровськ/Дніпро – історія міста»

Читайте також:

Новости Днепра про Маленькі столики та ставок у залі: як виглядало дитяче кафе «Колобок» у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Маленькі столики та ставок у залі: як виглядало дитяче кафе «Колобок» у ДніпріРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Повністю застелене килимами: у Дніпрі знайшли “найрозкішніше” подвір’я в місті (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:10
    Повністю застелене килимами: у Дніпрі знайшли “найрозкішніше” подвір’я в місті (ФОТО)

    У Дніпрі знайшли двір весь застелений килимами.

    Дніпропетровщина серед лідерів областей з найбільшою кількістю пропозицій роботи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:46
    Дніпропетровщина серед лідерів областей з найбільшою кількістю пропозицій роботи

    Дніпропетровська область потрапила в ТОП областей, де найбільше пропонують роботу.

    Житель Дніпра виніс повз каси у “Варусі” стейк риби та перепелину тушку, бо забув гроші
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:41
    Житель Дніпра виніс повз каси у “Варусі” стейк риби та перепелину тушку, бо забув гроші

    Дніпрянин, який виніс повз каси продукти, отримав вирок.

    Хто зі спортсменів із Дніпра братиме участь в Олімпіаді-2024: скелелазка, тенісистки, плавець
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:29
    Хто зі спортсменів із Дніпра братиме участь в Олімпіаді-2024: скелелазка, тенісистки, плавець

    26 липня стартують XXXIII Літні Олімпійські ігри у Франції. Олімпіада-2024…

    Наверх