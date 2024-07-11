Маленькі столики та ставок у залі: як виглядало дитяче кафе «Колобок» у Дніпрі

На початку 1970-х років у Дніпрі відкрилося дитяче кафе «Колобок». Основними стравами закладу були тістечка, але можна було скуштувати перше та друге. Родзинкою «Колобка» була справжня барна стійка, де подавали молочні коктейлі, соки та морозиво. Знаходився заклад неподалік Театру опери та балету.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав знаменитий дитячий заклад.

Усередині кафе було невелике штучне водоймище, в якому плавали золоті рибки. Таке видовище як магнітом приваблювало маленьких відвідувачів. Годувати чи ловити риб було заборонено. Поруч із кафе було дерево, де у дуплі жила білка. Вона не боялася людей і часто приходила на ґанок закладу. Її, на відміну рибок, годувати можна було. Маленькі відвідувачі приносили горішки та інші частування для звірка.

У «Колобку» був великий вибір тістечок: «картопля», пісочні корзинки з фруктами, деякі з цих фруктів були зроблені з крему, різні торти, пончики, фруктове желе, бісквіти.

Для дітей у кафе стояли невеликі столики, вони могли сидіти як із дорослими, за звичайними столами. Так і за окремими столиками. Стіни були розписані в дитячій тематиці: тут можна було побачити різних звірків, природу.

«Це було чудове дитяче кафе. Ми з дочкою були постійними відвідувачами. Їй дуже подобалося тістечко у формі полунички, а мені – люля-кебаб та солянка. Дітям дуже подобався інтер’єр, особливо живий куточок у вигляді рибок. На дні водоймища лежали монетки», – згадує мешканець Дніпра Дмитро Сергєєв.

У 1980-х років заклад закрився. На його місці відкрився відеосалон, а на початку 90-х італійський ресторан. Він працював на місці дитячого кафе до початку 2000-х років. Сьогодні приміщення займають різні орендарі.

фото: група «Катеринослав-Дніпропетровськ/Дніпро – історія міста»

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