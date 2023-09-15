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Маленька онука загинула в ДТП: на Нікопольщині рятували бабусю, в якої стався інсульт через стрес

Сьогодні 13:31
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У селищі на Нікопольщині у бабусі стався інсульт через стрес.

Новости Днепра про Маленька онука загинула в ДТП: на Нікопольщині рятували бабусю, в якої стався інсульт через стрес

11 вересня, на Нікопольщині сталася ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка. Медик місцевої станції екстреної медичної допомоги розповіла подробиці інциденту. 

У селі Капулівка сталося ДТП, де допомоги потребували двоє потерпілих дітей. До приїзду медиків на місце збіглися очевидці та намагались реанімувати маленьку дівчинку. Зі слів водія легкового автомобіля – учасника аварії – діти вискочили на нього із бокової вулички на самокаті.
 
Дівчинка, років 10, не подавала ознак життя і травмований хлопчик 12 років. Люди намагалися повернути до життя дівчинку, проводили їй непрямий масаж серця. Фельдшер почала проводити серцево-легеневу реанімацію дівчинці, в надії використати хоч і мінімальний, але шанс для порятунку життя дитини, – розповідає медик. 
На виклик також приїхала бригада з Нікополя, яка оглянула другого постраждалого. У хлопчика діагностували політравму – черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриті переломи правого стегна та обох кісток правої гомілки та скальповану рану правого ліктьового суглоба.
 
Надавши першу необхідну допомогу, хлопчика ушпиталили до нікопольської лікарні, а згодом перевезли до медзакладу Дніпра. 
 
Дівчинку врятувати не вдалося. Отримані травми були несумісні з життям. На місце події прибігла схвильована бабуся дитини, у якої через стрес стався мозковий інсульт, тож бригада рятувала життя жінці. 
 
68-річній жінці було надано допомогу на місці виклику, після чого її ушпиталили до лікарні. 
 

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Новости Днепра про Маленька онука загинула в ДТП: на Нікопольщині рятували бабусю, в якої стався інсульт через стресУкраїнська

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