Маленька онука загинула в ДТП: на Нікопольщині рятували бабусю, в якої стався інсульт через стрес

У селищі на Нікопольщині у бабусі стався інсульт через стрес.

11 вересня, на Нікопольщині сталася ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка. Медик місцевої станції екстреної медичної допомоги розповіла подробиці інциденту.

У селі Капулівка сталося ДТП, де допомоги потребували двоє потерпілих дітей. До приїзду медиків на місце збіглися очевидці та намагались реанімувати маленьку дівчинку. Зі слів водія легкового автомобіля – учасника аварії – діти вискочили на нього із бокової вулички на самокаті.

Дівчинка, років 10, не подавала ознак життя і травмований хлопчик 12 років. Люди намагалися повернути до життя дівчинку, проводили їй непрямий масаж серця. Фельдшер почала проводити серцево-легеневу реанімацію дівчинці, в надії використати хоч і мінімальний, але шанс для порятунку життя дитини, – розповідає медик.

На виклик також приїхала бригада з Нікополя, яка оглянула другого постраждалого. У хлопчика діагностували політравму – черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриті переломи правого стегна та обох кісток правої гомілки та скальповану рану правого ліктьового суглоба.

Надавши першу необхідну допомогу, хлопчика ушпиталили до нікопольської лікарні, а згодом перевезли до медзакладу Дніпра.

Дівчинку врятувати не вдалося. Отримані травми були несумісні з життям. На місце події прибігла схвильована бабуся дитини, у якої через стрес стався мозковий інсульт, тож бригада рятувала життя жінці.

68-річній жінці було надано допомогу на місці виклику, після чого її ушпиталили до лікарні.

Читайте також:

Українська

Автор: